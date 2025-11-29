18-Jähriger verliert Kontrolle über Auto und stürzt 20 Meter ab

Zwei Personen wurden bei einem Unfall im Bezirk Innsbruk-Land in der Nacht auf Samstag verletzt. Der 18-jährige Fahrer hatte die Kontrolle über sein Auto verloren und ist dann 20 Meter über eine Böschung gestürzt.

Ein 18-jähriger Österreicher war mit seinem Auto Freitagnacht, am 28. November 2025 gegen 23.50 Uhr, mit seinem Auto auf der Milserstraße von Mils kommend in Richtung Baumkirchen (Bezirk Innsbruck-Land, Tirol) unterwegs. In einer Linkskurve geriet er dann ins Rutschen, verlor die Kontrolle und kam in der Folge von der Straße ab. Das Auto stürzte abschließend über eine Böschung und wurde schließlich knapp 20 Meter unterhalb von einem Baum erst gestoppt.

Feuerwehr, Rettung und Polizei im Einsatz

Der Lenker und seine 16-jährige Beifahrerin wurden jeweils leicht am Kopf und an den Händen verletzt und mussten ins Krankenhaus nach Hall gebracht werden. Das Unfallauto wurde von der Feuerwehr Mils gegen Absturz gesichert und in der Nacht noch von einem Abschleppdienst geborgen, berichtet die Polizei.