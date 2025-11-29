Linzer Hauptbahnhof wurde evakuiert, Züge standen still

Es ist schon wieder geschehen. Nachdem in den letzten Wochen eher Ruhe eingekehrt war, hat offenbar eine Bombendrohung am Linzer Hauptbahnhof wieder für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt.

Bereits im Oktober des Vorjahres war der Linzer Hauptbahnhof von einer Bombendrohung betroffen, nun war es offenbar wieder so weit. Wie Medien berichten, wurde das Gelände gegen 9 Uhr vorsichtshalber evakuiert worden, der Zugverkehr ist stillgestanden. Nach einer halben Stunde konnte der Einsatz aber auch schon wieder beendet werden.

Deutsche Gruppe ausgeforscht

Diese Woche wurde übrigens bekannt, dass eine Gruppe in Deutschland ausgeforscht worden ist, die für zahlreiche Bombendrohungen in Österreich im Vorjahr verantwortlich gewesen sein soll. Das geschah in einer gemeinsamen Aktion des Bundeskriminalamtes, des Staatsschutzes und der deutschen Behörden. Alles dazu unter anderem hier: Deutsche Gruppe „Schweinetreff“ soll für Bombendrohungen zuständig sein.