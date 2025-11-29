24-Stunden-Action: Feuerwehrjugend Vösendorf probt Mega-Einsätze

Vollgas bei der Feuerwehrjugend Vösendorf: Beim Actionday 2025 bewältigten die Jugendlichen 24 Stunden lang realitätsnahe Einsätze – von Verkehrsunfällen bis zu Großbrand.

Mitten in der Nacht schrillte erneut der Alarm: Brandmeldeauslösung im Feuerwehrhaus - ein kurzer, aber realistischer Schreckmoment

Am 15. und 16. November zeigte die Feuerwehrjugend Vösendorf, was in ihr steckt. Beim jährlichen Actionday wartete ein kompletter 24-Stunden-Dienst auf die jungen Nachwuchs-Florianis. Sechs anspruchsvolle Übungseinsätze standen am Plan – alle so realistisch wie möglich. Von Technik über Brandbekämpfung bis Erste Hilfe mussten die Jugendlichen alles anwenden, was sie in den vergangenen Monaten gelernt hatten.

Start mit schwerem Verkehrsunfall

Gleich zu Beginn krachten zwei Übungs-PKWs ineinander und landeten im Graben. Die Nachwuchsfeuerwehrmänner mussten die Fahrzeuge mit der Hebetraverse des neuen Abschleppfahrzeuges sichern und bergen. Nur wenig später folgte ein simulierter Stromunfall. Hier waren nicht nur technisches Verständnis, sondern auch rasches Erste-Hilfe-Wissen gefragt. Den großen Abschluss des ersten Tages bildete ein dramatischer Brand: Ein Auto und eine kleine Hütte standen in Vollbrand – erfolgreich gelöscht von den Jugendlichen.

©Feuerwehr Vösendorf Beim jährlichen Actionday wartete ein kompletter 24-Stunden-Dienst auf die jungen Nachwuchs-Florianis.

Prüfungsstress zwischen Blaulicht

Zwischen den Einsätzen hieß es: volle Konzentration bei der “Erprobung”. Die schriftliche und praktische Prüfung umfasst mehrere Stationen, bei denen Wissen aus allen Feuerwehr-bereichen abgefragt wird. Von Gerätekunde über Knotentechnik bis zu Einsatzabläufen mussten die jungen Teilnehmer zeigen, dass sie bestens vorbereitet sind.

©Feuerwehr Vösendorf Beim simulierten Stromunfall war Erste-Hilfe-Wissen gefragt.

Nachtalarm und Personenrettung

Mitten in der Nacht schrillte erneut der Alarm: Brandmeldeauslösung im Feuerwehrhaus – ein kurzer, aber realistischer Schreckmoment. Am nächsten Morgen startete der Tag mit einer intensiven Übung zur Menschenrettung aus einem Fahrzeug. Die Jugendlichen trainierten Schnitttechniken und den Einsatz des hydraulischen Rettungsgeräts, um eine Person sicher aus einem PKW zu befreien.

©Feuerwehr Vösendorf Die Jugendlichen trainierten Schnitttechniken und den Einsatz des hydraulischen Rettungsgeräts.

Schwierige Bergung im Bachbett

Beim letzten Einsatz musste eine hilflose Person aus einem Bachbett gerettet werden. Über die Teleskopmastbühne wurde eine Schleifkorbtrage hinabgelassen und der “Verunfallte” schonend nach oben gebracht. Auch diese Aufgabe meisterten die Jugendlichen souverän.

©Feuerwehr Vösendorf Zwischen den Einsätzen hieß es: volle Konzentration bei der “Erprobung”.

Lust bekommen? Einfach vorbeikommen!

Wenn du zwischen 10 und 15 Jahre alt bist und selbst Teil der Feuerwehrjugend werden möchtest, schau einfach an einem Freitag um 17 Uhr zur Jugendstunde in Vösendorf vorbei – oder informiere dich auf der Homepage der Feuerwehr Vösendorf.

©Feuerwehr Vösendorf Beim letzten Einsatz musste eine hilflose Person aus einem Bachbett gerettet werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.11.2025 um 12:27 Uhr aktualisiert