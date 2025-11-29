Weihnachten: Nur Spende bringt hunderten Kindern ein Geschenk

Rund 300 Kinder haben in Wohngemeinschaften der Diakonie in Österreich ein Zuhause, wo sie Sicherheit erfahren und eine feste Tagesstruktur haben. Nun möchte man den Kindern eine Freude bereiten - und du kannst dabei helfen.

„Nicht alle Kinder können Weihnachten bei ihren Eltern verbringen. Umso wichtiger ist es, dass sie in dieser Zeit Freude und Geborgenheit erleben“, erzählt etwa Diakonie-Direktorin Maria Katharina Moser. Und die Kinder würden auch oft Briefe ans Christkind schreiben. „Darin stehen keine großen Wünsche – es sind Dinge, die viele Familien ganz selbstverständlich schenken: eine Lichterkette für ein gemütliches Zimmer, Bausteine oder die Ski-Ausrüstung, um bei der Winterwoche der Schulklasse teilnehmen zu können“, weiß Moser.

„Wir sind für dich da!“

Aber: Geschenke sind nicht von der staatlichen Basisversorgung gedeckt – auch nicht zu Weihnachten. Die Diakonie ruft deshalb nun dazu auf, den Kindern und Jugendlichen ihre Weihnachtswünsche zu erfüllen. „Wir bedanken uns bei allen, die bei dieser Aktion mitmachen, und mit ihrer Spende Weihnachtswünsche wahr werden lassen. Und damit Kindern und Jugendlichen zeigen: Wir sind für dich da!“, so die Diakonie-Direktorin.

„In der WG ist es schön. Aber manchmal auch nicht“

Eines der Kinder, die in einer der Diakonie-Einrichtungen ist, ist Stefan. Stefan ist fünf Jahre alt und schreibt: „In der WG ist es schön. Aber manchmal auch nicht. Weil wir haben nur ein Radio. Ich will Musik hören zum Schlafen. Meine Schwester will immer TKKG-Geschichten hören. Zu Weihnachten wünsch ich mir Bausteine. Dann kann ich ein Auto bauen wie ein Mechaniker. Danke Christkind. Dein Stefan.“