Probeführerschein & Cannabis: 18-Jähriger rast vor Polizei davon

Eine Streife der Polizeiinspektion Söll wollte am 28. November 2025 gegen 22.33 Uhr in Söll den Lenker eines PKW, der vom Parkplatz der Bergbahnen in Richtung Kreisverkehr fuhr, einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Fahrzeuglenker bemerkte die ihm nachfahrende Polizeistreife und ergriff plötzlich die Flucht, indem er die Geschwindigkeit kontinuierlich erhöhte bzw. erheblich überschritt.

Sie hatten Cannabis konsumiert

Die Fahrt führte in der Folge auf der B178 von Söll über Itter nach Hopfgarten im Brixental, wo der Wagen auf der B170 ins Schleudern geriet und sich 90 Grad um die Achse drehte. Trotzdem setzte der Lenker seine Flucht weiter fort und diese endete schließlich in einer Sackgasse am Glantersberg, wo er von der Polizei angehalten werden konnte. Beim Lenker handelte es sich um einen 18-jährigen österreichischen Probeführerscheinbesitzer, der sich in Begleitung von 2 weiteren österreichischen Insassen im Alter von 17 und 18 Jahren befand. Alle drei gestanden, vor Antritt ihrer Fahrt eine geringe Menge an Cannabis konsumiert zu haben.

Alle wurden angezeigt

Eine ärztliche Untersuchung im BKH Kufstein bestätigte den Verdacht. Dem Lenker wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Der Lenker wird aufgrund seines rücksichtslosen Fahrverhaltens (ua. festgestellte 155 km/h Höchstgeschwindigkeit in Söll im 80km/h-Bereich bzw. 100 km/h in 30er-Zone im Ortsgebiet von Itter) im suchtmittelbeeinträchtigten Zustand an die Staatsanwaltschaft Innsbruck wegen Verdacht der Gefährdung der körperlichen Sicherheit und des Suchtmittelkonsums sowie an die BH Kufstein wegen der von ihm begangenen zahlreichen Verkehrsdelikte angezeigt. Die Beifahrer werden ebenfalls wegen Suchtmittelkonsum zur Anzeige gebracht.