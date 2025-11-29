Fix: Österreich kauft zwölf neue Kampfjets

Jetzt ist es offiziell: Österreich beschafft zwölf neue M-346 Kampfjets. Die Maschinen sollen ab 2028 nach Linz-Hörsching kommen. Mit dem Milliardenpaket stärkt die Regierung sowohl Luftabwehr als auch Industrie.

Österreich macht seine Luftraumüberwachung fit für die Zukunft: Der Bund hat den Kauf von zwölf M-346-FA Kampfjets des italienischen Herstellers Leonardo fixiert. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer bestätigten den Abschluss des Government-to-Government-Deals. Die neuen Maschinen ersetzen die 2020 außer Dienst gestellten Saab 105 und sollen die Einsatzfähigkeit der österreichischen Luftstreitkräfte langfristig sichern.

Stationierung in Linz-Hörsching ab 2028

Die ersten Jets sollen 2028 geliefert werden und am Militärflugplatz Linz-Hörsching stationiert sein. Der Stückpreis liegt bei rund 80 Millionen Euro, das Gesamtpaket inklusive Bewaffnung, Simulator, Wartung und Ausbildung bei rund 1,5 Milliarden Euro. Tanner betonte, dass man den Ankauf noch heuer fixieren wollte – nun ist der Weg frei für den nächsten Modernisierungsschritt im Bundesheer.

Milliardenpaket bringt Wirtschaftsimpulse

Neben der militärischen Stärkung soll der Deal auch der heimischen Wirtschaft zugutekommen. Österreich und Italien haben ein eigenes Industriekonzept vereinbart, das ein Volumen von rund 400 Millionen Euro in österreichischen Unternehmen auslösen soll. Geplant sind Kooperationen in Luftfahrttechnik, Digitalisierung, Zulieferindustrie und sicherheits-relevanter Forschung. Das Wirtschaftsministerium spricht von einem klaren Paradigmen-wechsel: Wertschöpfung soll wieder bewusst nach Österreich zurückfließen.

Neue Kooperationen für Forschung und High-Tech

Geplant sind u. a. gemeinsame Produktentwicklungen, Beteiligungen an Wartung, Software und Systemintegration sowie Forschungsprojekte in Bereichen wie Simulation, Materialtechnologie und Sensorik. Die Regierung betont, dass diese Zusammenarbeit nicht nur Arbeitsplätze sichert, sondern Österreich technologisch unabhängiger macht. Industrielle Kooperationen sollen künftig gezielt ausgebaut werden, um die Resilienz und Verteidigungsfähigkeit des Landes zu stärken.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.11.2025 um 14:27 Uhr aktualisiert