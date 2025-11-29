Trauer: Vermisste Grazer Influencerin Stefanie P. (32) tot aufgefunden

Ein Moment der kollektiven Stille legt sich über Graz. Die Bestätigung über den Tod der vermissten Stefanie P. trifft Familie, Freunde und eine ganze Stadt ins Mark. Zurück bleiben Fassungslosigkeit, Trauer und offene Fragen.

Die Nachricht kam am Samstag, 29. November 2025, und ließ Graz für einen Augenblick still stehen: Stefanie P., 32 Jahre alt, ist tot. Eine Frau, deren Foto in den vergangenen Tagen zum Symbol der Hoffnung geworden war, deren Freundeskreis unermüdlich suchte, deren Name tausendfach geteilt wurde. Es ist das Ende eines Vermisstenfalls, der sich innerhalb weniger Tage zu einem Kriminalfall voller Tragik verdichtete und weit über die Grenzen der Stadt hinaus Menschen berührte. Pressesprecher Fritz Grundnig, Landespolizeidirektion Steiermark, bestätigt dies gegenüber 5 Minuten.

Verdacht des Mordes

„Slowenische Polizisten fanden heute, 29. November 2025, die Leiche der seit Sonntag, 23. November 2025, vermissten Frau. Der 31-jährige Verdächtige ist nunmehr geständig“, heißt es in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark. Wie mehrere Medien berichten, soll der 31-Jährige seine Ex-Freundin erwürgt, in einen Koffer verpackt und in einem Wald in seinem Heimatland vergraben haben. Auf Anfrage von 5 Minuten Graz wurde dies jedoch nicht bestätigt. Weitere Details möchte die Polizei erst am Sonntagvormittag bei einer Pressekonferenz bekannt geben.

Die Nacht des Verschwindens

Was in der Nacht auf Sonntag, dem 22. auf den 23. November, geschah, rekonstruieren Ermittler Schritt für Schritt. Stefanie teilte sich nach einer Weihnachtsfeier ein Taxi mit einer Freundin und stieg kurz nach 7 Uhr früh vor ihrem Wohnhaus in Graz-Geidorf aus, 5 Minuten berichtet. Eine letzte Nachricht schickte sie wenig später: Sie gehe noch mit ihrem Hund raus. In dieser Nachricht steht aber auch ein Satz, der im Nachhinein schwer zu ertragen ist: Laut einem Bericht der Kronen Zeitung habe sie „jemanden im Stiegenhaus gespürt“, schrieb Stefanie einer Freundin. Nachbarn hörten kurz darauf einen lautstarken Streit aus ihrer Wohnung. Ein Zeuge will den Ex-Freund im Stiegenhaus gesehen haben. Es ist ein Hinweis, der die Ermittler zu ihm führten. Als Stefanie am nächsten Tag, dem 23. November, nicht zu einem Fotoshooting erschien, wurde klar „dass etwas nicht stimmt“, so eine Freundin von der vermissten Stefanie P. im Gespräch mit 5 Minuten. Die als absolut zuverlässig geltende Visagistin „hätte niemals einfach abgesagt und niemals ihren geliebten Hund Marlow allein gelassen“.

Der Verdacht verdichtet sich

Noch am Montagabend, dem 24. November klickten erstmals Handschellen: Der 31-jährige Ex-Freund wurde im slowenischen Šentilj festgenommen, in unmittelbarer Nähe seines ausgebrannten Autos am Parkplatz eines Casinos. Warum der Wagen brannte, konnte oder wollte er nicht erklären. Die slowenische Polizei ermittelte zunächst wegen Brandstiftung. Österreich beantragte daraufhin einen Europäischen Haftbefehl. Am Mittwoch folgten in Österreich dann zwei weitere Festnahmen: der Bruder und der Stiefvater des Verdächtigen. Eine groß angelegte Razzia der slowenischen Polizei, Haus, Garten und Liegenschaften der Familie des Verdächtigen, verlief am Mittwochabend, dem 26. November, ergebnislos. Auch die Spurensicherung am ausgebrannten Auto brachte keine verwertbaren Spuren. Während die Verhaftungen Schlagzeilen machten, liefen entlang der Grenze bei Spielfeld/Šentilj Suchaktionen: Österreichische und slowenische Einheiten suchten in Wäldern, Gärten, Bächen, überall dort, wo Hinweise möglich schienen. Das Handy der Vermissten wurde, entgegen anderslautenden slowenischen Medienberichten, in Graz sichergestellt, nicht im Grenzgebiet.

Nach der Auslieferung nach Österreich

Der Ex-Freund wurde nach Österreich ausgeliefert. Dort wurde er mehrere Stunden lang, am Freitag 28. November 2025, vom Landeskriminalamt einvernommen. Der Mann befand sich sich seit Tagen in Haft, nachdem er als Tatverdächtiger im Zusammenhang mit der Abgängigkeit seiner Ex-Freundin gilt. Dabei war er kooperationsbereit und hat erste Angaben gemacht. Diese führten die Ermittler nun offenbar zur Leiche, berichtet die APA.

Chronologie der Ereignisse Samstag, 22. November: Weihnachtsfeier, Stefanie teilt sich ein Taxi mit einer Freundin, steigt in Geidorf aus.

Weihnachtsfeier, Stefanie teilt sich ein Taxi mit einer Freundin, steigt in Geidorf aus. Sonntag, 23. November, ca. 7 Uhr: Letzte Nachricht: Sie sei gut angekommen, gehe mit dem Hund raus, spüre jemanden im Stiegenhaus.

Letzte Nachricht: Sie sei gut angekommen, gehe mit dem Hund raus, spüre jemanden im Stiegenhaus. kurz danach am Sonntag; Nachbarn hören Streit aus der Wohnung; Zeuge will Ex-Freund gesehen haben.

Nachbarn hören Streit aus der Wohnung; Zeuge will Ex-Freund gesehen haben. Sonntag, 23. November, 14 Uhr: Stefanie erscheint nicht beim Fotoshooting, Freunde alarmieren die Polizei. Gegen Mittag wird die Abgängigkeit einer 31-Jährigen aus Graz angezeigt.

Stefanie erscheint nicht beim Fotoshooting, Freunde alarmieren die Polizei. Gegen Mittag wird die Abgängigkeit einer 31-Jährigen aus Graz angezeigt. Sonntag, 23. November, nach der Anzeige: Ermittlungen im Umfeld der Abgängigen ergaben den Verdacht, dass ihr 31-jähriger Ex-Freund mit dem Verschwinden im Zusammenhang steht. Der Verdächtige ist für die Polizei nicht erreichbar. Weitere Erhebungen ergaben, dass der 31-jährige, seit Jahren in Österreich lebende, slowenische Staatsbürger am Sonntag mehrmals mit seinem Pkw nach Slowenien ausgereist und wieder in die Steiermark zurückgekehrt ist.

Ermittlungen im Umfeld der Abgängigen ergaben den Verdacht, dass ihr 31-jähriger Ex-Freund mit dem Verschwinden im Zusammenhang steht. Der Verdächtige ist für die Polizei nicht erreichbar. Weitere Erhebungen ergaben, dass der 31-jährige, seit Jahren in Österreich lebende, slowenische Staatsbürger am Sonntag mehrmals mit seinem Pkw nach Slowenien ausgereist und wieder in die Steiermark zurückgekehrt ist. Montagabend, 24. November: Die slowenische Polizei teilt mit, dass es in unmittelbarer Grenznähe zu einem Brand eines österreichischen Pkw gekommen sei. Der Besitzer des Pkw wurde in unmittelbarer Nähe angetroffen und festgenommen. Es handelte sich um den 31-jährigen Verdächtigen. Eine Auslieferung des Verdächtigen nach Österreich wurde beantragt.

Die slowenische Polizei teilt mit, dass es in unmittelbarer Grenznähe zu einem Brand eines österreichischen Pkw gekommen sei. Der Besitzer des Pkw wurde in unmittelbarer Nähe angetroffen und festgenommen. Es handelte sich um den 31-jährigen Verdächtigen. Eine Auslieferung des Verdächtigen nach Österreich wurde beantragt. Dienstag, 25. November: Aufgrund von Erkenntnissen der weiteren Erhebungen wurde bei den slowenischen Behörden eine Suchaktion in einem Waldgebiet südlich von Maribor angeregt. Es gibt familiäre Nahebeziehungen zu diesem Waldgebiet.

Aufgrund von Erkenntnissen der weiteren Erhebungen wurde bei den slowenischen Behörden eine Suchaktion in einem Waldgebiet südlich von Maribor angeregt. Es gibt familiäre Nahebeziehungen zu diesem Waldgebiet. Mittwoch, 26. November: Die Suchaktion in Slowenien ist ohne weitere Erkenntnisse durchgeführt worden. Für die Ermittler des Landeskriminalamts ergaben sich Hinweise, dass möglicherweise weitere Personen aus dem familiären Umfeld des Verdächtigen mit dem Verschwinden der 31-Jährigen im Zusammenhang stehen könnten. Zwei Männer wurden in Graz festgenommen und eine Einvernahme erfolgte. Zahlreiche Hinweise zur Person der 31-Jährigen sind eingelangt und müssen sukzessive abgearbeitet werden. Eine Spurensicherung am ausgebrannten Pkw des Verdächtigen ergab keine Hinweise auf den Verbleib der 31-Jährigen.

Die Suchaktion in Slowenien ist ohne weitere Erkenntnisse durchgeführt worden. Für die Ermittler des Landeskriminalamts ergaben sich Hinweise, dass möglicherweise weitere Personen aus dem familiären Umfeld des Verdächtigen mit dem Verschwinden der 31-Jährigen im Zusammenhang stehen könnten. Zwei Männer wurden in Graz festgenommen und eine Einvernahme erfolgte. Zahlreiche Hinweise zur Person der 31-Jährigen sind eingelangt und müssen sukzessive abgearbeitet werden. Eine Spurensicherung am ausgebrannten Pkw des Verdächtigen ergab keine Hinweise auf den Verbleib der 31-Jährigen. Donnerstag, 27. November : In Slowenien wurde von der dortigen Polizei weitergesucht – auch diesmal ohne weitere Erkenntnisse. Bei der Einvernahme der zwei festgenommenen Personen machen diese keine Angaben zum Fall. Die Staatsanwaltschaft stellt einen Haftantrag – die Personen werden in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Aus Slowenien gibt es Informationen, dass eine Auslieferung des Verdächtigen möglich ist. Allerdings gibt es gesetzliche Fristen einzuhalten, weshalb die steirische Polizei von einer Auslieferung in den nächsten Tagen ausgeht.

: In Slowenien wurde von der dortigen Polizei weitergesucht – auch diesmal ohne weitere Erkenntnisse. Bei der Einvernahme der zwei festgenommenen Personen machen diese keine Angaben zum Fall. Die Staatsanwaltschaft stellt einen Haftantrag – die Personen werden in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Aus Slowenien gibt es Informationen, dass eine Auslieferung des Verdächtigen möglich ist. Allerdings gibt es gesetzliche Fristen einzuhalten, weshalb die steirische Polizei von einer Auslieferung in den nächsten Tagen ausgeht. Freitag, 28. November: Der Ex-Freund von Stefanie P. am Freitag aus Slowenien nach Österreich ausgeliefert und nach Graz überstellt. Die slowenische Polizei sucht weiterhin intensiv nach der vermissten 31-Jährigen. Auch ein öffentlicher Zeugenaufruf nach Hinweisen zum verbrannten Pkw in Slowenien wurde gestartet.

Der Ex-Freund von Stefanie P. am Freitag aus Slowenien nach Österreich ausgeliefert und nach Graz überstellt. Die slowenische Polizei sucht weiterhin intensiv nach der vermissten 31-Jährigen. Auch ein öffentlicher Zeugenaufruf nach Hinweisen zum verbrannten Pkw in Slowenien wurde gestartet. Samstag, 29. November: Behörden bestätigen: Stefanie P. ist tot.

Ein Mensch, der fehlt

Doch jenseits der Ermittlungen bleibt etwas anderes zurück: die Erinnerung an einen Menschen, der vielen viel bedeutete. Freunde beschreiben Stefanie als warmherzig, offen, liebevoll und beruflich makellos professionell. Ein Freund von Stefanie P., die liebevoll von Freunden und Familie „Stefi“ oder „Fanni“ genannt wurde, gegenüber 5 Minuten: „Sie war ein Mensch, der Räume heller machte. Jeder mochte sie.“ Eine Freundin, die anonym bleiben möchte, erinnert sich an die enge Beziehung zu ihrem Hund: „Sie hätte niemals Marlow allein gelassen.“ Auf Social Media posiert Stefanie oft mit ihm, lachend, entspannt, glücklich. Selbst die Fußmatte vor ihrer Wohnungstür zeigt den Golden Retriever. In ihrer Heimatstadt Graz steht die Zeit still, viele haben bis zum Schluss auf einen anderen Ausgang gehofft. Auch für Einsatzkräfte, die seit Sonntag im Dauereinsatz standen, endet dieser Fall mit tiefer Betroffenheit.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.11.2025 um 15:43 Uhr aktualisiert