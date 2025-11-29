Cool: Camping im Winter boomt in diesen österreichischen Regionen

In Österreich campen auch immer mehr Menschen jetzt im Winter. Das sind die beliebtesten Regionen dafür.

Camping erlebt in Österreich nicht nur im Sommer einen Aufschwung – auch die kalte Jahreszeit zieht zunehmend Camper an. In der Wintersaison 2024/2025 (November bis April) wurden rund 1,03 Mio. Übernachtungen gezählt. „Immer mehr Menschen campen inzwischen ganzjährig – selbst niedrige Temperaturen schrecken sie nicht mehr ab“, so Tomas Mehlmauer, Präsident des Österreichischen Camping Clubs (ÖCC). „Nach einer sehr erfreulichen Sommersaison mit 6.876.000 Übernachtungen rechnen wir auch heuer wieder mit einer guten Wintersaison.“

Beliebteste Regionen: Im Sommer Kärnten

In den Sommermonaten Juni bis September ist Kärnten bei den Camper am beliebtesten – das südliche Bundesland verbuchte von Juni bis September 2025 rund 2,3 Mio. Nächtigungen. Gefolgt von Tirol mit (rund 1,7 Mio. Übernachtungen) und Salzburg (750.000 Nächtigungen). „Der stärkste Sommermonat war heuer der Juni – das ausgezeichnete Camping-Wetter mit viel Sonne, warmen Temperaturen und wenig Regen führte zu einem Plus von 35 Prozent allein in diesem Monat. Insgesamt verzeichnete die Sommersaison ein Nächtigungsplus von 5,5 Prozent“, freut sich Mehlmauer, „Im Winter campen zwar weniger Menschen, aber wir haben die letzten Jahre beobachtet, dass vor allem im Westen Österreichs auch in der kalten Jahreszeit die Nächtigungszahlen kontinuierlich steigen.“

©Statistik Austria Das sind die Camping-Statistiken.

Tirol war im Winter die beliebteste Region

In der Wintersaison 2024/2025 war Tirol mit rund 520.000 Nächtigungen klar das beliebteste Ziel für Camper. In Salzburg wurde am zweithäufigsten gecampt, nämlich rund 163.000-mal. „Wintercamper:innen schätzen vor allem, dass sich einige Campingplätze in direkter Nähe zur Skipiste bzw. zu den Loipen befinden. Zusätzlich wurde das Angebot der Campingplätze im Bereich Wellness und Sauna in den vergangenen Jahren stetig erweitert“, weiß der Camping-Experte. Mobile Mietunterkünfte bieten bei kalten Temperaturen zusätzlich eine komfortable Option für Urlauber:innen ohne eigene Ausrüstung.