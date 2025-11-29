Trotz Krise: Österreicher stürmen die Geschäfte am ersten Adventsamstag

Das erste Adventwochenende 2025 war in Österreich von einer Mischung aus traditionellem Weihnachtszauber und intensivem Shopping geprägt. Viele Städte und Regionen berichten auch von gut besuchten Weihnachtsmärkten, wie dem Salzburger Christkindlmarkt oder den Adventmärkten in Wien, Graz und Linz. Die Märkte lockten bei Traumwetter mit Punsch, Kunsthandwerk, weihnachtlichen Köstlichkeiten und kulturellen Programmen zahlreiche Einheimische und Tourist:innen an. Trotz Krise: Österreicher stürmen die Geschäfte

Kundenfrequenz bis zu 10 Prozent über Vorjahr

Auch der Einzelhandel profitierte davon – sowohl am gestrigen Black Friday, als auch am heutigen ersten Adventsamstag. Beide Tage zählen traditionell zu den wichtigsten Einkaufstagen des ganzen Jahres. Viele Menschen nutzten den kalten, aber sonnigen Samstag für einen Bummel in den heimischen Einkaufsstraßen und Shoppingzentren, vorzugsweise mit anschließendem Besuch bei einem Christkindlmarkt. Die Nachfrage nach traditionellen Adventprodukten, Dekorationen und Handwerkskunst bleibt weiterhin hoch. „Das erste Adventwochenende war ein kräftiges Lebenszeichen des österreichischen Handels und ein vielversprechender Start ins Weihnachtsgeschäft 2025“, sagt Rainer Will, Geschäftsführer des freien, überparteilichen Handelsverbands. „Auch die zahlreichen Black Friday- und Black Week-Angebote sorgten für eine ausgezeichnete Kundenfrequenz im stationären Handel. Einige Händler und Einkaufszentren verzeichneten um bis zu 10 Prozent mehr Kundenfrequenz als im Vorjahr.“

Branchenvergleich:

Bei den Weihnachtsshopping-Trends zeichnet sich in der ersten Woche v.a. eine starke Nachfrage nach Spielzeug, Büchern, Parfüms und Elektro-Produkten hervor. Die Modehäuser waren am Samstag ebenfalls rappelvoll. Im Branchenvergleich verzeichnete auch der Lebensmittelhandel eine hohe Nachfrage. Insbesondere Süßwaren wie Last-Minute-Adventkalender und Schoko-Weihnachtsmänner hatten heute Hochkonjunktur. Natürlich geht die Kaufzurückhaltung der Verbraucher aufgrund der wirtschaftlichen Herausforderungen und der vielen Hiobsbotschaften in den letzten Monaten auch am Handel nicht spurlos vorbei. „Angesichts der vielen Schließungen im laufenden Jahr aufgrund der Kostenbelastungen, die sowohl der Bevölkerung als auch dem Handel weiter zu schaffen macht, hoffen wir auf eine anhaltende Belebung des Geschäfts in den kommenden Adventwochen. Im Dezember wird traditionell so regional wie das ganze Jahr über nicht gekauft, wenn es um Geschenke für die Liebsten geht. Der Cyber Monday am 1. Dezember bildet den Abschluss der angloamerikanischen Sondereinkaufstage, die stark online dominiert sind“, so Handelssprecher Rainer Will.