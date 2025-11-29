Black Friday vorbei: Wie lange gibt es noch Angebote?

Black Friday war heuer am 28. November, der ging gestern vorüber. Doch gibt es noch länger Angebote diesbezüglich bei Amazon & Co?

Die Black Friday Angebote laufen in diesem Jahr noch das ganze Wochenende und finden ihren offiziellen Abschluss mit dem Cyber Monday. Bei Amazon und vielen anderen großen Online-Händlern wird die gesamte Aktionsphase als „Black Friday Woche“ oder „Black Week“ bezeichnet.

Black Friday Woche wurde verlängert

Amazon hat seine Black Friday Woche dieses Jahr bis zum 1. Dezember 2025 verlängert. Viele andere Händler, wie zum Beispiel MediaMarkt oder Cyberport, beenden ihre größten Rabattaktionen ebenfalls am 1. Dezember (Cyber Monday) oder kurz danach. Der Cyber Monday am 1. Dezember 2025 ist traditionell der wichtigste Tag für Online-Rabatte und läutet das Ende der großen Shopping-Woche ein. Basierend auf den bisherigen Trends und aktuellen Deals kannst Du in diesen Produktkategorien erfahrungsgemäß die besten Angebote erwarten, aufgelistet in der Infobox:

Hier die wichtigsten Eckdaten für die Dauer der Shopping-Aktionen: Black Friday: War am gestrigen Freitag, den 28. November 2025. Black Weekend: Läuft das gesamte Wochenende, also heute, Samstag, den 29. November, und morgen, Sonntag, den 30. November 2025. Cyber Monday: Am Montag, den 1. Dezember 2025, finden die letzten großen Rabatte statt, die sich traditionell stark auf Online-Deals und Elektronik konzentrieren. Elektronik & Technik (Klassischer Cyber Monday Fokus) Hier findest Du die größten Preisnachlässe, oft mit dem Ziel, die Lager vor dem Jahresende zu räumen: TVs & Monitore: Große Rabatte auf OLED- und 4K-TVs, insbesondere von Marken wie Samsung oder Philips (oft inklusive Ambilight-Modelle).

Starke Rabatte auf Amazon-Geräte (Echo, Kindle, Fire TV), sowie Kopfhörer (z.B. Bose, Sony) und Smartwatches. Haushalts-Groß- und Kleingeräte: Saugroboter, Kaffeevollautomaten (z.B. Philips) und Heißluftfritteusen (z.B. Ninja). Spielzeug & Gaming Da der Cyber Monday direkt vor den Weihnachts-Geschenkewochen liegt, gibt es auch hier noch einmal starke Aktionen: LEGO® Sets: Oft gibt es direkte Rabatte auf beliebte Themenwelten (wie LEGO Star Wars oder LEGO City) oder spezielle „Geschenke zum Einkauf“ Aktionen.

Deals für PS5- oder Xbox-Controller, Gaming-Headsets und Guthaben-Karten. Brett- & Gesellschaftsspiele: Bei Buch- und Spielwarenhändlern gibt es oft noch einmal hohe Prozente auf aktuelle Bestseller. Lifestyle & Beauty Auch in diesen Bereichen sind noch einmal gezielte, online-starke Rabatte zu finden: Parfüm & Kosmetik: Ähnlich wie am Black Friday werden oft Düfte und hochwertige Kosmetiksets stark reduziert.

Achtung: Fake-Countdowns und limitierte Produkte

Denn auch wenn Verkaufsplattformen etwa 25 Prozent und mehr auf alles anbieten, finden sich im Kleingedruckten immer wieder viele Ausnahmen. Darüber hinaus handelt es sich bei zahlreichen Angebotsartikeln, speziell im Bereich Technik, oft um ältere Modelle. Ebenso sollten sich Konsumenten nicht von Marketing-Tricks wie Countdowns oder „streng limitierten“ Kontingenten beeinflussen lassen. „Vergleichsportale wie idealo.at oder geizhals.at sind nützliche Tools, um tatsächlich den ‚besten Preis‘ für ein Produkt zu finden“, empfiehlt Bettina Schrittwieser, Leiterin AK-Konsumentenschutz. Bei Zweifeln an der Seriosität eines Online-Shops sollte man lieber die Finger davonlassen. „Wichtig ist, die Webseite auf ein vollständiges, fehlerfreies Impressum, AGBs, Widerrufs- und Rückgaberechte sowie Datenschutzbestimmungen und Gütezeichen zu prüfen“, sagt Schrittwieser. Eine Liste aktueller Fake-Shops ist auf der Plattform watchlist-internet.at zu finden. Vorauszahlung sollte bei unbekannten Shops generell vermieden werden und lieber mittels Lastschrift, Kreditkarte, PayPal oder „Käuferschutz“ bezahlt werden.