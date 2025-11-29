Fünf Verletzte nach Kollision in Oberösterreich

Eine 41-jährige deutsche Staatsangehörige aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung fuhr am 29. November 2025 gegen 11 Uhr mit ihrem Auto auf der Leonfeldnerstraße von Linz kommend Richtung Bad Leonfelden. Am Beifahrersitz befand sich ihr zehnjähriger Sohn. „Zur gleichen Zeit lenkte ein 30-jähriger rumänischer Staatsangehöriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung sein Auto in die entgegengesetzte Richtung“, berichtet die Landespolizeidirektion Oberösterreich. Am Beifahrersitz befand sich eine 50-jährige und auf dem Rücksitz eine 44-jährige rumänische Staatsangehörige, beide aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung.

Es kam zur Kollision

Auf der Ampelkreuzung Glasau bog die 41-Jährige Richtung Kirchschlag ab, woraufhin sie mit dem entgegenkommenden Auto des 30-Jährigen kollidierte. „Der 30-Jährige und die 44-Jährige begaben sich selbständig in ein Krankenhaus. Die 41-jährige Deutsche, ihr zehnjähriger Sohn und die 50-jährige Rumänin wurden nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Unfallkrankenhaus nach Linz eingeliefert“, heißt es seitens der Polizei.