So wird das Wetter in Österreich am Sonntag

Der Tag verläuft generell sehr sonnig, einzig im Donauraum und in einzelnen Tälern kann es auch einige Nebelfelder geben. Ganz im Westen ziehen bereits erste Wolken auf, die sich tagsüber weiter Richtung Osten ausbreiten. „Vorerst bleibt es meist noch trocken, in Vorarlberg beginnt es am Abend leicht regnen. Der Wind weht generell nur schwach“, wissen die Wetterexperten der GeoSphere Austria. Nachmittags liegen die Temepraturen bei 4 bis 10 Grad.