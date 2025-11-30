Der Dezember bringt nicht nur eine vorweihnachtliche Zeit, sondern auch einen ganzen Schwung an Preissteigerungen. Egal ob beim Autofahren, bei Zugfahren oder beim Filmstreaming – fast überall muss man ab jetzt tiefer ins Brieftascherl greifen. 5 Minuten hat recherchiert und für dich zusammengefasst, was sich ändert und worauf du dich einstellen solltest.

Disney Plus: Abo-Preis wird erhöht

Still und heimlich hat ein Disney Plus seine Preise erhöht. Dieses Mal trifft es aber die Bestandskunden. Ab 15. Dezember 2025 wird Disney+ teurer. Im November wurden generell so einige Preise angepasst. Erst kürzlich haben sich die Preise für Neukunden bei Disney Plus erhöht. Nun trifft es auch die Bestandskunden. Ab 13. Dezember kostet das reguläre Abo kostet dann 10,99 Euro. Das Premium wird auf 15,99 erhöht. Bestandskunden wurden gefragt, ob sie der Erhöhung zustimmen und bekamen dann eine E-Mail zugesandt.

Preise im Überblick: Standard mit Werbung: Der frühere Preis war 5,99 Euro pro Monat. Der neue Preis liegt bei 6,99 Euro pro Monat. Dieser Tarif hat keinen jährlichen Zahlungsplan.

Standard-Tarif: Der frühere Preis betrug 9,99 Euro pro Monat. Der neue Monatspreis liegt bei 10,99 Euro und der neue Jahrespreis bei 109,90 Euro. Dieser Tarif bietet Full HD (1080p) und 2 gleichzeitige Streams.

Premium Abo: Der frühere Preis lag bei 13,99 Euro pro Monat. Der neue Monatspreis beträgt 15,99 Euro und der neue Jahrespreis 159,90 Euro. Nur dieser Tarif bietet 4K UHD und 4 gleichzeitige Streams.

Die neuen Preise gelten in der Regel zuerst für Neukunden.

Ab 14. Dezember: ÖBB Tickets werden teurer

Die ÖBB informieren über eine Preiserhöhung von Standart-Tickets, welche ab dem 14. Dezember 2025 in Kraft tritt. Zugfahren in Österreich ist damit durchschnittlich 3,5 Prozent teurer. „Diese Anpassung fällt mit dem Start des Fahrplanjahres 2026 zusammen, dass von einer spürbaren Angebotsausweitung für die Kund:innen geprägt ist, allen voran durch die Eröffnung der neuen Koralmbahn. Fahrgäste profitieren damit von schnelleren, häufigeren und komfortableren Verbindungen“, heißt es in einer Aussendung der ÖBB. Das bewährte, auslastungsabhängige Preissystem bleibt bestehen: Je früher gebucht wird, desto günstiger ist die Reise. Preisvorteile ergeben sich auch beim Online-Kauf im Vergleich zum Ticketkauf am Schalter oder Automaten. Günstige Sparschiene-Tickets werden weiterhin verfügbar sein.

Vignette: Preis steig um 2,9 Prozent

Ein letztes Mal wird es 2026 eine Klebevignette in Österreich geben. Mit 2027 hat man sich in der Bundesregierung dazu entschlossen, nur noch die digitale Variante anzubieten. Die Vignettenpreise steigen etwas an und werden an den Verbraucherpreis-Index angepasst. Das heißt: Sie werden um 2,9 Prozent teurer. Für das ganze Jahr bezahlt man nun 106,80 Euro, die Tagesvignette kostet für Autos 9,60 Euro. Bei Motorrädern macht die Jahresvignette 42,70 Euro aus.

So viel kostet die Vignette in Österreich 2026: Für Autos (bzw. zweispurige Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen höchstzulässigem Gesamtgewicht): Tagesvignette: 9,60 Euro

10-Tages-Vignette: 12,80 Euro

2-Monats-Vignette: 32 Euro

Jahresvignette: 106,80 Euro Für Motorräder (einspurige Fahrzeuge): Tagesvignette: 3,80 Euro

10-Tages-Vignette: 5,10 Euro

2-Monats-Vignette: 12,80 Euro

Jahresvignette: 42,70 Euro

Parkpickerl Wien: 30 Prozent mehr fürs Parken

Auch für die Wiener wird es teurer: Die monatliche Parkometerabgabe für das Anwohner-Parkpickerl steigt ab 1. Jänner 2026 von 10 auf 13 Euro, und alle Parkscheine werden ebenfalls um 30 Prozent teurer. Das bedeutet konkret: Für einen gelben Zwei-Stunden-Parkschein müssen künftig 6,80 Euro statt bisher 5,20 Euro bezahlt werden – das sind 1,60 Euro mehr. Außerdem wird die Abrechnung bei den Parkpickerln ausschließlich monatlich erfolgen, was für manche Nutzer eine Umstellung bedeutet.

Bierpreise für Handel und Gastro steigen

Wie schon im Vorjahr erhöht die Brau Union in Österreich die Bierpreise mit 1. Dezember. Waren es im Vorjahr noch 3,4 Prozent, sind es dieses Jahr 3,2 Prozent. Ob auch der Konsument betroffen sein wird, wird sich zeigen. Gleich mehrere Ursachen seien für die Preiserhöhung schuld. Und dabei vor allem gestiegene Lohn- und Gehalts- sowie Energiekosten. Die Gehälter in der Brauindustrie etwa steigen dieses Jahr um 2,55 Prozent. Alles dazu hier: Schon im Oktober: Diese Österreicher bekommen jetzt mehr Geld. Diese Punkte sieht man als „maßgebliche Kostentreiber“.

Alle Änderungen und Teuerungen im Dezember auf einen Blick: Disney Plus: Ab 15. Dezember: Preise für Bestandskunden steigen. Das Premium-Abo kostet neu 15,99 Euro (vorher 13,99 Euro); Standard neu 10,99 Euro.

ÖBB Tickets: Ab 14. Dezember: Standard-Fahrscheine werden im Schnitt 3,5 Prozent teurer (mit Fahrplanwechsel 2026).

Vignette 2026: Ab 1. Dezember (Gültigkeitsbeginn): Preise steigen um 2,9 Prozent. Die Jahresvignette für Autos kostet 106,80 Euro.

Bierpreise: Ab 1. Dezember: Die Brau Union erhöht die Preise für Handel und Gastro um 3,2 Prozent.

Parkpickerl Wien: Ab 1. Jänner 2026: Die monatliche Gebühr steigt um 30 Prozent von 10 Euro auf 13 Euro.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.11.2025 um 08:50 Uhr aktualisiert