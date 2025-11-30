Neue Haustier-Regeln: Das soll sich für Vierbeiner-Besitzer ändern

Erstmals ein EU-Gesetz für Hunde und Katzen: Halter von Hunden und Katzen sollen künftig stärker in die Pflicht genommen werden.

Die EU hat sich auf ein umfassendes Maßnahmenpaket zum Schutz von Hunden und Katzen geeinigt – das erste EU-weite Rechtswerk überhaupt, das sich ausschließlich diesen Tierarten widmet. Parlament und Mitgliedstaaten erzielten einen vorläufigen Kompromiss, der künftig klare Mindeststandards für Zuchtbetriebe, Tierhandlungen und Tierheime festlegt. Ziel ist es, den Tierschutz deutlich zu verbessern und den weit verbreiteten illegalen Handel einzudämmen. EU-Kommissar Oliver Varhelyi sagte: „Zum ersten Mal werden wir klare, durchsetzbare Standards dafür haben, wie diese Tiere in der EU gezüchtet, gehalten und verkauft werden. Ich begrüße diesen Meilenstein und danke dem Rat und dem Parlament für ihr Engagement für den Aufbau eines humaneren, transparenteren und vertrauenswürdigeren Systems für Europas Haustiere“, so in einer Aussendung.

Was sind die neuen Regeln?

Die Verordnung schafft für professionelle Züchter, Verkäufer und Tierheime europaweit einheitliche Anforderungen. Dazu gehören:

Verbindliche Haltungsstandards: Unterkünfte müssen Mindestflächen erfüllen, den Tieren ausreichend Bewegungs- und Ruhemöglichkeiten bieten und ihre Verhaltensbedürfnisse berücksichtigen. Hunde müssen Zugang zu Außenbereichen erhalten; das Unterbringen von Tieren in Containern wird untersagt.

Unterkünfte müssen Mindestflächen erfüllen, den Tieren ausreichend Bewegungs- und Ruhemöglichkeiten bieten und ihre Verhaltensbedürfnisse berücksichtigen. Hunde müssen Zugang zu Außenbereichen erhalten; das Unterbringen von Tieren in Containern wird untersagt. Geschultes Betreuungspersonal: In jedem Betrieb muss mindestens ein Tierbetreuer eine behördlich anerkannte Ausbildung absolviert haben. Grundlegende Kenntnisse zu Pflege, Gesundheit, Ernährung und Verhalten werden verpflichtend.

In jedem Betrieb muss mindestens ein Tierbetreuer eine behördlich anerkannte Ausbildung absolviert haben. Grundlegende Kenntnisse zu Pflege, Gesundheit, Ernährung und Verhalten werden verpflichtend. Gleiche Anforderungen für Importe: Tiere aus Drittstaaten dürfen nur noch aus Betrieben eingeführt werden, die gleichwertige Standards erfüllen und von den dortigen Behörden zugelassen sind.

Tiere aus Drittstaaten dürfen nur noch aus Betrieben eingeführt werden, die gleichwertige Standards erfüllen und von den dortigen Behörden zugelassen sind. Förderung verantwortungsvoller Tierhaltung: Online-Anzeigen müssen künftig Warnhinweise tragen, um Käufer über artgerechte Haltung, tierärztliche Versorgung und langfristige Verantwortung aufzuklären.

Online-Anzeigen müssen künftig Warnhinweise tragen, um Käufer über artgerechte Haltung, tierärztliche Versorgung und langfristige Verantwortung aufzuklären. Verbot extrem überzüchteter Tiere in Zucht und Shows: Hunde und Katzen mit extremen Merkmalen (etwa stark eingeschränkter Atmung oder deformierter Kopfform) dürfen weder zur Zucht noch für Ausstellungen eingesetzt werden.

Hunde und Katzen mit extremen Merkmalen (etwa stark eingeschränkter Atmung oder deformierter Kopfform) dürfen weder zur Zucht noch für Ausstellungen eingesetzt werden. Lückenlose Rückverfolgbarkeit: Alle Hunde und Katzen müssen mikrochipregistriert und in interoperablen nationalen Datenbanken erfasst werden. Zunächst gilt dies für Tiere, die auf den Markt kommen. Nach einer Übergangsfrist müssen auch bestehende Haustiere nachträglich registriert werden.

Alle Hunde und Katzen müssen mikrochipregistriert und in interoperablen nationalen Datenbanken erfasst werden. Zunächst gilt dies für Tiere, die auf den Markt kommen. Nach einer Übergangsfrist müssen auch bestehende Haustiere nachträglich registriert werden. Schutz vor Online-Betrug: Ein EU-weites System ermöglicht es Käufern, die Echtheit von Online-Angeboten zu prüfen. Damit sollen gefälschte Anzeigen und betrügerische Anbieter leichter auffliegen.

Ein EU-weites System ermöglicht es Käufern, die Echtheit von Online-Angeboten zu prüfen. Damit sollen gefälschte Anzeigen und betrügerische Anbieter leichter auffliegen. Ausnahmen für spezielle Fälle: Unter anderem für Bauernhöfe, die frei streunende Katzen versorgen, gelten erleichterte Vorgaben, wenn striktere Regeln dem Schutzziel entgegenstünden.

Wie geht es weiter?

Der Text muss noch formell vom Rat und dem Europäischen Parlament angenommen werden. Die Veröffentlichung im EU-Amtsblatt ist für 2026 vorgesehen. Die meisten Bestimmungen treten zwei Jahre später in Kraft – die neuen Regeln sollen damit ab 2028 flächendeckend gelten.