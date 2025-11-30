Neunkirchen: Behörde räumt 200 illegale Schrottautos von verseuchtem Areal

In Neunkirchen wurden rund 200 illegal gelagerte Schrottautos von einem ölverunreinigten Areal entfernt. Eine groß angelegte Schwerpunktaktion der Behörden beseitigte damit eine erhebliche Umweltgefahr.

In Neunkirchen haben Behörden ein riesiges illegales Autolager beseitigt. Auf einem ungeeigneten, teilweise ölverseuchten Gelände fanden die Einsatzkräfte 200 abgemeldete Schrottfahrzeuge. Viele davon waren übereinandergestapelt und stellten eine klare Umweltgefahr dar. Die Aktion war Teil einer Schwerpunktkontrolle gegen illegale Abfalllager, die bereits im Vorfeld erste Hinweise auf das chaotische Areal geliefert hatte.

Erste 37 Fahrzeuge behördlich beschlagnahmt

Zu Beginn wurden 37 besonders kritische Altfahrzeuge als „gefährlicher Abfall“ eingestuft und sofort behördlich sichergestellt. Diese wurden unmittelbar abtransportiert und entsorgt. Nach dieser Maßnahme kam der verantwortliche Betreiber der Aufforderung der Behörde nach und organisierte die Entfernung der restlichen Fahrzeuge auf eigene Kosten. Fünf Einsatztage waren nötig, um das Areal vollständig zu räumen und die Wracks vorschriftsmäßig zu entsorgen.

Großaktion unter Leitung der Landesbehörde

Die Räumung stand unter der Leitung der Abteilung Umwelt- und Anlagenrecht des Landes Niederösterreich. Unterstützt wurde das Team von Amtssachverständigen für Kraftfahrwesen, der Bezirkshauptmannschaft und der Polizei. Für den Abtransport kamen mehrere Container-fahrzeuge mit Ladekränen zum Einsatz. Ziel der Aktion war es, die drohende Umweltbelastung durch Öl, Treibstoffe und andere Schadstoffe so rasch wie möglich zu stoppen.

Land NÖ kündigt weitere Kontrollen an

Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf betonte, dass durch die koordinierte Aktion „eine erhebliche Gefährdung für Umwelt und Nachbarschaft“ beseitigt wurde. Aufgrund des verschmutzten Untergrunds folgt nun eine Gewässerschutzprüfung. Außerdem kündigte Pernkopf an, ähnliche Schwerpunktaktionen im gesamten Bundesland fortzusetzen – mit einer klaren Botschaft: Wer illegale Schrott- oder Abfalllager betreibt, muss mit strengen Kontrollen, Beschlagnahmen und hohen Entsorgungskosten rechnen.

