10 Mio. Einsatzstunden: 80.000 Freiwillige helfen Menschen in Not

Zum Internationalen Tag der Freiwilligen dankt das Rote Kreuz seinen 80.000 Ehrenamtlichen. Sie leisten jährlich über zehn Millionen Einsatzstunden - von Rettungsdienst bis Team Österreich.

Rund 80.000 freiwillige Helfer engagieren sich beim Roten Kreuz - im Rettungsdienst, bei der Team Österreich Tafel, in Lernhäusern oder beim Besuchs- und Begleitdienst.

Rund 80.000 freiwillige Helfer engagieren sich beim Roten Kreuz - im Rettungsdienst, bei der Team Österreich Tafel, in Lernhäusern oder beim Besuchs- und Begleitdienst.

Rund 80.000 freiwillige Helfer engagieren sich beim Roten Kreuz – im Rettungsdienst, bei der Team Österreich Tafel, in Lernhäusern oder beim Besuchs- und Begleitdienst. Vor dem Internationalen Tag der Freiwilligen am 5. Dezember richtet Präsident Gerald Schöpfer einen klaren Dank aus: „Unsere Freiwilligen sind jeden Tag für Menschen da, die Hilfe brauchen. Ihr Einsatz ist nicht nur ein Motto, sondern gelebte Menschlichkeit.“ Insgesamt leisten die Freiwilligen über zehn Millionen Einsatzstunden pro Jahr.

„Engagement trägt das ganze Land“

Schöpfer betont, wie zentral freiwilliges Engagement für Österreich ist: „Wir sind ein Land der Freiwilligkeit – darauf können wir stolz sein.“ Vieles, was im Alltag selbstverständlich wirkt, wäre ohne Ehrenamt nicht möglich. Ob Zeitspende, Blutspende oder finanzielle Unterstützung: Jede Form der Hilfe macht einen Unterschied. Das Rote Kreuz bietet zahlreiche Wege, sich einzubringen – alle Infos finden sich online unter roteskreuz.at/ich-will-helfen.

Hans Peter: Technik-Profi mit Herz

Ein Beispiel für gelebtes Ehrenamt ist Hans Peter aus St. Martin im Pinzgau. Nach seiner Pensionierung suchte er eine neue Aufgabe – und fand sie in der Rufhilfe-Technik des Roten Kreuzes. Mit seiner Erfahrung aus dem Mobilfunkbereich unterstützt er ältere Menschen im ganzen Pinzgau, installiert Geräte, erklärt Funktionen und nimmt sich Zeit für Gespräche. Sein technisches Know-how und sein einfühlsamer Umgang entlasten das Team spürbar und machen ihn zu einem geschätzten Helfer.

Team Österreich: Hilfe, wenn jede Minute zählt

Auch das „Team Österreich“, ein Projekt des Roten Kreuzes und Hitradio Ö3, zeigt die Stärke von Freiwilligen. Bei Naturkatastrophen oder Notlagen können innerhalb kurzer Zeit hunderte Helfer mobilisiert werden – ohne fixe Verpflichtungen. Die Freiwilligen packen dort an, wo professionelle Kräfte Unterstützung brauchen. Ob Sandsäcke füllen, Aufräumarbeiten oder Versorgung – die Hilfe kommt schnell und unkompliziert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.11.2025 um 10:10 Uhr aktualisiert