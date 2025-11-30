Horror in Wien: Mann versucht Frau aus Fenster zu stoßen

Gestern, 29. November, wurde die Wiener Polizei in den 14. Bezirk gerufen. Ein Mann soll versucht haben, eine Frau aus dem Fenster zu stoßen.

Zeugen verständigten die Polizei, nachdem ein Mann versucht haben soll, eine Frau aus dem Fenster eines Wohnhauses zu stoßen. Beim Eintreffen konnten die Beamten die Hilfeschreie einer Frau wahrnehmen.

Mann hielt Frau fest und versuchte Polizisten zu schlagen

Die Polizisten öffneten die Wohnungstür gewaltsam und fanden den mutmaßlichen Täter und das Opfer in einer stark verwüsteten Wohnung vor. Der Beschuldigte hielt die Frau mit beiden Händen am Hals fest. Die Beamten mussten Körperkraft anwenden, um den Mann von der Frau zu trennen. Daraufhin leistete der Beschuldigte massiven Widerstand. Er versuchte mehrfach sich aus der Fixierung zu befreien und auf die Einsatzkräfte einzuschlagen. Plötzlich griff der Mann nach einer Scherbe eines am Boden liegenden, zerbrochenen Tellers und versuchte, mit dieser in den Gesichtsbereich eines Beamten zu stechen. Das konnte verhindert werden. Anschließend versuchte der Beschuldigte sich selbst mit der Scherbe im Gesicht zu verletzen. Auch das wurde von Polizisten rechtzeitig unterbunden.

Suchtgift aufgefunden

Erst mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte konnte der Mann unter Kontrolle gebracht und festgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Person sowie der Wohnung, stellten die Beamten Suchtgift, Bargeld und Utensilien sicher, die typischerweise für den Handel mit Suchtmitteln verwendet werden. Der Beschuldigte, ein 26-Jähriger (StA.: Algerien), wurde festgenommen und angezeigt. Gegen ihn wurde zudem ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Das Opfer, eine 23-Jährige (StA.: Österreich), wurde von der Berufsrettung Wien erstversorgt. Sie wollte zu dem Vorfall befragt vorerst keine weiteren Angaben machen.