Alko-Lenker (24) kracht in Lkw: alle Insassen schwer verletzt

In Lustenau sind Sonntagfrüh ein Pkw und ein Lkw heftig kollidiert. Alle Insassen wurden verletzt. Beim 24-jährigen Pkw-Lenker ergab der Alkomattest einen positiven Wert. Die Feuerwehr musste ausgelaufene Betriebsmittel binden.

Um 4.20 Uhr kam es auf der Reichsstraße (L203) in Lustenau zu einem heftigen Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lkw. Der 60-jährige Lkw-Lenker war Richtung Hohenems unterwegs, während ein 24-jähriger Autofahrer von der Roseggerstraße in die Kreuzung einfuhr – offenbar ohne seine Geschwindigkeit zu drosseln. Im Auto des jungen Mannes befand sich noch ein Mitfahrer. Der Aufprall war so stark, dass beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden.

Mehrere Verletzte nach heftigem Aufprall

Bei dem Unfall wurden alle Fahrzeuginsassen unbestimmten Grades verletzt. Sowohl der Lkw-Fahrer als auch der Pkw-Lenker und sein Mitfahrer mussten medizinisch versorgt werden. Wie schwer die Verletzungen tatsächlich sind, ist noch Gegenstand der Untersuchungen. Die Wucht des Crashs zeigt sich auch an den massiven Schäden an beiden Fahrzeugen, die vor Ort zunächst nicht mehr fahrbereit waren.

Pkw-Lenker alkoholisiert: Polizei ermittelt

Ein Alkomattest direkt nach dem Unfall ergab beim 24-jährigen Autofahrer einen positiven Wert. Die Polizei leitete daraufhin Ermittlungen ein, um die genaue Unfallursache zu klären. Fest steht: Alkohol am Steuer dürfte eine wesentliche Rolle bei der Kollision gespielt haben. Ob weitere Verkehrsverstöße vorlagen oder überhöhte Geschwindigkeit im Spiel war, wird nun geprüft.

Feuerwehr bindet große Menge Betriebsmittel

Durch den heftigen Aufprall traten am Unfallort erhebliche Mengen an Betriebsmitteln aus. Die Feuerwehr Lustenau musste diese binden, um eine Gefahr für die Umwelt und den Verkehr auszuschließen. Nach der Unfallaufnahme wurde die Kreuzung gereinigt und die beschädigten Fahrzeuge abgeschleppt. Die Straße war über längere Zeit nur eingeschränkt befahrbar.