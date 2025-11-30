Tödlicher Unfall: Mann prallt frontal gegen einen Baum

Ein 52-jähriger Mann aus dem Bezirk Baden lenkte ein Auto von Unterwaltersdorf kommend in Richtung Reisenberg. Dann kam der Mann aus bislang unbekannter Ursache nach links auf das Bankett und prallte frontal gegen einen Baum. Obwohl ein aufmerksamer Zeuge umgehend die Rettungskette in Gang setzte, erlag der Mann noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die B60 musste für die Dauer der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen bis 6 Uhr gesperrt werden.