Tierische Bergrettung: Zwei Kater aus Tiefschnee geborgen

Zwei hungernde Kater wurden am Wieserhörndl im Tiefschnee zurückgelassen. Die Pfotenhilfe Bergrettung brachte sie mit Lebendfallen sicher ins Tal, wo sie nun warm und versorgt sind.

Am Freitag entdeckten Skitourengeher zwei zurückgelassene, verängstigte Katzen am Wieserhörndl in Gaißau. Sie meldeten den Notfall auf Facebook, woraufhin Johanna Stadler, Geschäftsführerin des Tierschutzhofs Pfotenhilfe, sofort reagierte. Da die Mautstraße gesperrt war, entschieden sich Stadler und ihr Mann, die Katzen am Samstag selbst zu retten – mit Schlitten und auf den Schlitten befestigten Lebendfallen.

Aufwendiger Aufstieg im Tiefschnee

Mit Unterstützung von Stadlers Hund Balu machten sich die Helfer auf den anstrengenden Weg zu den Katzen. Bei der Spielbergalmhütte angekommen, lockten sie die hungrigen Kater mithilfe von Futter in die Fallen. Die Katzen waren stark unterernährt und geschwächt, ihr Fell war verschmutzt und die eisigen Temperaturen hatten ihnen stark zugesetzt.

Gefährdete Katzen in Sicherheit gebracht

Es war deutlich zu erkennen, dass die Kater schon längere Zeit auf sich allein gestellt waren. Die Tiere wurden vorsichtig in Decken eingewickelt, auf die Schlitten geladen und bei Einbruch der Dunkelheit ins Tal gebracht. Am Tierschutzhof angekommen, erhielten die sechs Monate alten Kater sofort Wasser, hochwertiges Futter und Entwurmung. Die beiden schliefen anschließend erschöpft ein.

Erholung im Tierschutzhof: Namen gesucht

In der warmen Stube erholen sich die beiden Kater nun von ihrem langen Überlebenskampf. Stadler bittet die Öffentlichkeit um Vorschläge für passende Namen, die per E-Mail an info@pfotenhilfe.at gesendet werden können. Dank der schnellen Rettung haben die Tiere nun die Chance auf ein sicheres und liebevolles Zuhause.

