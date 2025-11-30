Schneefallgrenze sinkt: Kaltfront bringt Schneeflocken nach Österreich

Laut Wetterprognosen steuert mit Wochenstart eine Kaltfront auf Österreich zu: Die Schneefallgrenze sinkt auf 700 bis 1200 Meter. Die Wetterexperten warnen vor Glätte, besonders in den Landesteilen nördlich der Donau.

Heute, Sonntag, 30. November 2025, überwiegt im Österreich sonniges und trockenes Wetter. „Im östlichen Flachland liegen aber zum Teil zähe Hochnebel, die sich auch bis zum Abend kaum lichten“, berichtet die GeoSphere Austria. „In Vorarlberg und Tirol tauchen hingegen im Laufe des Nachmittags erste Wolken einer aufziehenden Kaltfront auf, die sich in der Folge langsam nach Osten ausbreiten“. Bis zum Abend setzt im äußersten Westen auch leichter Regen ein. Die Tagestemperaturen liegen im Tal zwischen 3 und 11 Grad und am Berg in 2000 Metern Höhe um die 0 Grad.

Montag: Schnee in Anmarsch

„Wolken einer Kaltfront sorgen zum Wochenstart vor allem im Westen und Norden für lokalen Niederschlag“, so die Wetterexperten. „Die Schneefallgrenze liegt zwischen 700 und 1200m Seehöhe“. Am Montag sinkt auch die Schneefallgrenze in der Steiermark auf 900 m Höhe. Auch muss in den Landesteilen nördlich der Donau mit Glätte gerechnet werden. „Ab Mittag lässt der Regen jedoch nach und die Wolkendecke lockert überall zaghaft auf. Den meisten Sonnenschein gibt es dabei im Westen Österreichs“, heißt es. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen minus 4 bis plus 3 Grad und tagsüber bei die 4 bis 9 Grad. Am Berg kommt es am Vormittag auf der Alpennordseite zu leichtem Schneefall. Die Schneefallgrenze liegt am Berg bei 1000 Metern Höhe. In 2000 Meter Höhe hat es zwischen minus 4 und 0 Grad.

Dienstag:

„Über den Niederungen im Norden und Osten sowie im Waldviertel, am Alpenostrand and allgemein in inneralpinen Becken und Tälern bleibt es meist ganztägig trüb durch beständigen Nebel oder Hochnebel“, so die GeoSphere Austria. „Vereinzelt kann es aus der feuchten Schicht auch leicht nieseln“. In 700 bis 1000 Metern Seehöhe scheint die Sonne. Nur im äußersten Westen tauchen am Nachmittag dünne hohe Wolkenschleier auf. Die Temperaturen in der Früh liegen bei minus 5 bis plus 4 Grad und tagsüber bei 2 bis 9 Grad.

Mittwoch:

„Hochnebel und hochnebelartige Bewölkung halten sich über den Niederungen im Norden, Osten und Süden recht verbreitet und auch oft hartnäckig. Nur oberhalb von rund 1000m Seehöhe scheint die Sonne“, berichten die Wetterexperten. „Weiter im Westen lichten sich die Nebelfelder inneralpin und es stellt sich sonniges Wetter ein“. Nur ein paar hohe Wolkenfelder ziehen über den Himmel. Die Temperaturen in der Früh liegen bei minus 6 bis plus 3 Grad und tagsüber bei 0 bis 7 Grad.

Donnerstag:

„Inneralpin lichten sich die Nebelfelder tagsüber und im Westen sowie generell im Bergland scheint durchwegs die Sonne“, so die GeoSphere Austria. „Über den Niederungen im Norden, Osten und Südosten sowie in Beckenlagen im Süden halten sich Nebel, Hochnebel und hochnebelartige Bewölkung weiterhin sehr hartnäckig“. In der Früh liegen die Temperaturen bei minus 7 bis plus 3 Grad und tagsüber bei 0 bis 6 Grad.