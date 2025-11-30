Skip to content
Region auswählen:
/ ©BKA / Andy Wenzel
Ein Bild auf 5min.at zeigt Bundeskanzler Christian Stocker.
Stocker ist nach vier Wochen wieder zurück.
Österreich
30/11/2025
"Viel Freude"

Stocker (65) möchte bei der nächsten Nationalratswahl wieder antreten

Kanzler Stocker (65) ist schmerzfrei zurück und erzählt bereits jetzt: Er möchte im Jahr 2029 wieder für die ÖVP als Spitzenkandidat antreten.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(103 Wörter)

Nach vier Wochen krankheitsbedingter Auszeit ist Bundeskanzler Christian Stocker (65) zurück im Amt. Wie er in einem Interview der Kronen Zeitung berichtet, sei nun schmerzfrei und arbeite wieder mit vollem Elan. Auch verrät er: In der nächsten Bundeskanzlerwahl will er wieder als ÖVP-Spitzenkandidat antreten. „Mich erfüllt diese Aufgabe mit viel Freude. Ich habe den Willen, dieses Land zu gestalten und will mit meinen Mitbürgern in einem schlankeren, effizienteren Staat leben, mit einem soliden Haushalt, mehr Wirtschaftswachstum, weniger Inflation und hoffentlich mehr Zufriedenheit“, so Stocker im Interview mit der Krone.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: