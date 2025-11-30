Stocker (65) möchte bei der nächsten Nationalratswahl wieder antreten

Nach vier Wochen krankheitsbedingter Auszeit ist Bundeskanzler Christian Stocker (65) zurück im Amt. Wie er in einem Interview der Kronen Zeitung berichtet, sei nun schmerzfrei und arbeite wieder mit vollem Elan. Auch verrät er: In der nächsten Bundeskanzlerwahl will er wieder als ÖVP-Spitzenkandidat antreten. „Mich erfüllt diese Aufgabe mit viel Freude. Ich habe den Willen, dieses Land zu gestalten und will mit meinen Mitbürgern in einem schlankeren, effizienteren Staat leben, mit einem soliden Haushalt, mehr Wirtschaftswachstum, weniger Inflation und hoffentlich mehr Zufriedenheit“, so Stocker im Interview mit der Krone.