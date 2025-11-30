Diabetiker aufgepasst: Dieses Produkt wird zurückgerufen

Mittlerweile gibt es jeden Tag Produktrückrufe. Dieses Mal betrifft es Diabetiker. Ein Lesegerät für Glukosemessungen funktioniert möglicherweise nicht richtig.

Das sagt die Firma Abbott

„Abbott hat kürzlich FreeStyle Libre 3 und FreeStyle Libre 3 Plus Sensoren identifiziert, die möglicherweise falsch-niedrige Glukosemesswerte anzeigen. Wenn diese unentdeckt bleiben, kann dies ein potenzielles Gesundheitsrisiko für Menschen mit Diabetes darstellen. Dieses Problem betrifft nicht das FreeStyle Libre 3 Lesegerät und die App oder andere Libre Produkte (FreeStyle Libre 2 und FreeStyle Libre 2 Plus). Dieses Problem betrifft eine Teilmenge der FreeStyle Libre 3 und FreeStyle Libre 3 Plus Sensoren. Um festzustellen, ob Ihr aktueller Sensor oder nicht verwendete Sensoren möglicherweise betroffen sind, gehen Sie zu SERIENNUMMER DES SENSORS BESTÄTIGEN. Überprüfen Sie das Verfallsdatum Ihres Sensors und entsorgen Sie alle Sensoren, die verfallen sind.

Mögliche Risiken

Falsch-niedrige Glukosemessungen können, wenn sie über einen längeren Zeitraum unentdeckt bleiben, zu falschen Therapieentscheidungen bei Menschen mit Diabetes führen, wie zum Beispiel übermäßiger Kohlenhydrataufnahme oder dem Auslassen / Verzögern der Verabreichung von Insulin. Diese Entscheidungen können ernsthafte Gesundheitsrisiken zur Folge haben, einschließlich möglicher Verletzungen oder Todesfälle sowie anderer weniger schwerwiegender Komplikationen.

Dieser Sensor wurde zurückgerufen: Produkt. Blutzuckersensor

Name: FreeStyle Libre 3, FreeStyle Libre 3 Plus

Behörde wurde verständigt

Verwende ein Blutzuckermessgerät oder das integrierte Messgerät in Ihrem FreeStyle Libre 3 Lesegerät, um Behandlungsentscheidungen zu treffen, wenn deine Sensorwerte nicht mit deinen Symptomen oder Erwartungen übereinstimmen. „Wir haben die zuständige Behörde in Ihrem Land informiert“, heißt es seitens Abbott. Wenn du weitere Fragen hast oder unerwünschte Ereignisse oder Qualitätsprobleme im Zusammenhang mit der Verwendung von FreeStyle Libre 3 oder FreeStyle Libre 3 Plus Sensoren melden möchten, wende dich bitte an den Abbott-Kundendienst unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 930093.