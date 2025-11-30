Weltweite Schlagzeilen & Anteilnahme an Ermordung der Stefanie P.

Der brutale Mord an der Grazer Influencerin Stefanie P. erschüttert nicht nur Österreich - weltweit berichten Medien über den Fall. Auch New York Times, People Magazine und Co. haben den Fall aufgegriffen.

Angehörige und Arbeitskollegen hatten die Vermisstenmeldung ausgelöst, nachdem die vermisste Frau nach einer Weihnachtsfeier nicht mehr erreichbar gewesen ist.

Die Leiche der 31‑jährigen Influencerin Stefanie P. aus Graz wurde am 29. November 2025 nach Tagen des Bangens in einem Waldstück in Slowenien gefunden – verpackt in einem Koffer, vergraben unter der Erde. Der 31‑jährige Ex‑Freund gestand laut slowenischer und österreichischer Polizei die Tat. Was als Vermisstenfall begonnen hatte, entwickelt sich zu einem Krimi, der weit über Österreich hinaus Wellen schlägt.

Internationale Medien berichten – ein Schock verbindet

Der Fall aus Graz binnen weniger Tage zu einem Thema in internationalen Medien: Neben österreichischen Zeitungen berichteten Medien weltweit. Nicht nur Gulf News oder New York Post auch das renomierte People Magazine widmete der tragischen Geschichte eine große Online-Story. Der brutale Tod der jungen Frau, die ihr Privatleben auf Social Media zeigte, rüttelt viele wach. In sozialen Netzwerken drücken Tausende nicht nur ihre Trauer und Fassungslosigkeit aus, sondern auch ihr Entsetzen über Gewalt gegen Frauen aus.

©People Magazin Auch das US-amerikanisches Wochenmagazin, das seit 1974 erscheint und sich auf Promi-News sowie bewegende Schicksale von Menschen spezialisiert, hat über den grauenvollen Mord an Grazerin Stefanie P. online berichtet. Es zählt zu den meistverkauften Magazinen der Welt und erreicht mit seinen Geschichten über Stars, Royals und soziale Themen Millionen Leser.

Beziehungstat: Polizei bestätigt Femizid

Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft ergaben: Nach einer Weihnachtsfeier verschwand Stefanie am Sonntag , den 23. November spurlos. Ihr Ex-Freund, den die Polizei rasch im Fokus der Ermittlungen hatte, wurde in Slowenien festgenommen – nachdem sein Auto in Brand geraten war. Unter dem Druck der Beweise gestand er schließlich am Samstag, den 29. November die grauenvolle Tat: Er habe die Frau getötet, vermutlich erwürgt, ihre Leiche in einer Plane oder Teppich ´gerollt, anschließend in einen Koffer gepackt, damit in seinem Auto nach Slowenien gefahren und in einen Wald vergraben. Zum genauen Tathergang laufen die Ermittlungen noch auf Hochtouren. Auch das Motiv ist bisher ungeklärt.

Schutz für Frauen wird immer lauter

Nicht nur die Wut wächst, auch die Forderung nach konsequenter Aufklärung und Schutz für Frauen wird immer lauter. Freunde, Familie, Follower und Unbekannte zollen der Toten in sozialen Medien Respekt und fordern, dass so ein Verbrechen nicht nochmal passieren darf. In vielen Kommentaren spricht man von einem „Weckruf“ gegen Gewalt und Unterschätzung der Gefahr gegenüber Frauen. Die Tragödie von Stefanie P. hat gezeigt: Keine Frau ist mehr sicher – das vermeintlich schwächere Geschlecht benötigt mehr Schutz denn je.

2025: 13 Femizide und 25 schwere Gewalt gegen Frauen

Die offiziellen Zahlen sind alarmierend: In Österreich wurden bis Ende Oktober 2025 bereits mehrere schwere Gewalttaten und Femizide registriert – häufig in familiärem oder partnerschaftlichem Kontakt zwischen Täter und Opfer. Beim überwiegenden Teil der Morde an Frauen besteht ein Beziehungs- oder Familienverhältnis – zum Beispiel Partner, Ex-Partner oder Familienmitglied – zwischen Täter und Opfer. Laut Experten, erlebt ein erheblicher Anteil der Frauen körperliche oder sexuelle Gewalt, Belästigung am Arbeitsplatz oder Stalking. Die Zahlen belegen die Dringlichkeit: Bis Ende Oktober 2025 wurden in Österreich bereits 13 Femizide und 25 schwere Gewalttaten gegen Frauen registriert. Jeder Vorfall zeigt, wie wichtig Opferschutz, Prävention und gesellschaftliches Bewusstsein sind und dass Gewalt gegen Frauen kein Randproblem, sondern Realität ist. Zahlen für Österreich Im Jahr 2024 gab es bis 27 Femizide und 39 Fälle schwerer Gewalt an Frauen (Stand: 25.11.2024).

