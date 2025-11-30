Polizeikontrolle: Salzburger (60) mit 1,94 Promille unterwegs

Mit nicht weniger als 1,94 Promille wurde ein Einheimischer im Salzburger Pinzgau angehalten. Er ist nun seinen Führerschein los, wie die Polizei berichtet.

Am späten Freitagabend, 28. November 2025, haben Polizisten im Gemeindegebiet von Neukirchen am Großvenediger (Pinzgau, Salzburg) einen 60-jährigen Einheimischen in seinem Auto kontrolliert. Wie die Beamten nun berichten, hat der Alkotest schließlich eine Alkoholisierung von 1,94 Promille ergeben. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, die Weiterfahrt untersagt und Anzeige bei der zuständigen Behörde erstattet.