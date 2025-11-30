Skip to content
Die Polizei hat einen Salzburger angehalten, der offensichtlich sehr betrunken war.
Pinzgau / Salzburg
30/11/2025
Führerschein weg

Polizeikontrolle: Salzburger (60) mit 1,94 Promille unterwegs

Mit nicht weniger als 1,94 Promille wurde ein Einheimischer im Salzburger Pinzgau angehalten. Er ist nun seinen Führerschein los, wie die Polizei berichtet.

Phillip Plattner
Am späten Freitagabend, 28. November 2025, haben Polizisten im Gemeindegebiet von Neukirchen am Großvenediger (Pinzgau, Salzburg) einen 60-jährigen Einheimischen in seinem Auto kontrolliert. Wie die Beamten nun berichten, hat der Alkotest schließlich eine Alkoholisierung von 1,94 Promille ergeben. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, die Weiterfahrt untersagt und Anzeige bei der zuständigen Behörde erstattet.

