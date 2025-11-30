Kennzeichen weg: Polizei hält stark rauchendes und sehr lautes Auto auf

Weil das Auto stark rauchte und sehr laut war, wurde ein 25-jährige Mann in Salzburg angehalten. Ihm wurden schließlich die Kennzeichen abgenommen, außerdem wird er angezeigt.

Polizisten haben ein Auto in Salzburg angehalten, dieses hat "stark geraucht" und war "sehr laut".

Polizisten haben ein Auto in Salzburg angehalten, dieses hat "stark geraucht" und war "sehr laut".

Salzburger Polizisten haben Samstagfrüh, am 29. November 2025, im Stadtteil Lehen ein polnisches Auto wahrgenommen, das „stark rauchte und sehr laut war“, so die Beamten. Als sie denk Lenker – einen 25-jährigen Somalier, der in Salzburg wohnt – kontrollierten, stellten sie fest, dass er das Fahrzeug erst vor wenigen Wochen privat gekauft hatte.

Kennzeichen abgenommen, 25-Jähriger wird angezeigt

Die Abgasanlage des Autos hat man einfach durch ein Rohr ohne Schalldämpfer oder Dieselpartikelfilter ersetzt. Außerdem war ein Reifen gravierend beschädigt. Dem 25-Jährigen wurden die Kennzeichen vorläufig abgenommen und das Fahrzeug abgestellt, er wird außerdem angezeigt, berichtet die Polizei abschließend.