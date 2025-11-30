Skip to content
Region auswählen:
/ ©BMI/Pachauer
Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Beamten bei einer Verkehrskontrolle. Vor ihm steht ein schwarzes Auto mit heruntergelassenem Fenster. Der Fahrer ist nicht erkennbar. Der Polizist hält einen Führerschein in den Händen.
Seinen Führerschein ist der junge Wiener erst einmal los.
Flachgau / Salzburg
30/11/2025
Polizei berichtet

Führerschein weg: Drogenlenker aus Wien in Salzburg angehalten

Ein 26-jähriger Wiener wurde von der Polizei angehalten, weil seine Fahrweise "auffällig" war. Ein Drogentest offenbarte dafür auch den Grund: Dieser verlief nämlich positiv. Der junge Mann ist nun seinen Führerschein los.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(89 Wörter)

In Wals (Flachgau, Salzburg) wurde ein 26-jähriger Wiener von der Polizei angehalten. Wie die Beamten nun berichten, hat der junge Autofahrer schon davor mit einer „auffälligen Fahrweise“ auf sich aufmerksam gemacht, im Zuge der Kontrolle wies er „Beeinträchtigungssymptome“ auf. Der Drogentest, den die Polizisten mit ihm noch vor Ort durchführten, sei positiv verlaufen. Bei der amtsärztlichen Untersuchung wurde schließlich seine Fahruntauglichkeit festgestellt. Er ist nun vorläufig seinen Führerschein los und wird angezeigt.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: