Führerschein weg: Drogenlenker aus Wien in Salzburg angehalten

Ein 26-jähriger Wiener wurde von der Polizei angehalten, weil seine Fahrweise "auffällig" war. Ein Drogentest offenbarte dafür auch den Grund: Dieser verlief nämlich positiv. Der junge Mann ist nun seinen Führerschein los.

In Wals (Flachgau, Salzburg) wurde ein 26-jähriger Wiener von der Polizei angehalten. Wie die Beamten nun berichten, hat der junge Autofahrer schon davor mit einer „auffälligen Fahrweise“ auf sich aufmerksam gemacht, im Zuge der Kontrolle wies er „Beeinträchtigungssymptome“ auf. Der Drogentest, den die Polizisten mit ihm noch vor Ort durchführten, sei positiv verlaufen. Bei der amtsärztlichen Untersuchung wurde schließlich seine Fahruntauglichkeit festgestellt. Er ist nun vorläufig seinen Führerschein los und wird angezeigt.