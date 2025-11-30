Skiunfall im Zillertal: 30-Jähriger ist nach Sturz kurz bewusstlos

Im Zillertal ist ein 30-jähriger Kroate mit seinen Skiern verunfallt und hat sich dabei schwer verletzt. Kurzzeitig war er sogar bewusstlos, berichtet die Polizei nun.

Ein 30-jähriger Kroate war am heutigen Sonntagvormittag, 30. November 2025 kurz nach 9 Uhr, mit seinem Kollegen in einem Skigebiet in Kaltenbach (Bezirk Schwaz, Tirol) unterwegs. Dabei wollten die beiden eine rot markierte Piste talwärts fahren, der 30-Jährige stürzte. Er blieb aufgrund des harten Aufpralls kurzzeitig bewusstlos liegen, heißt es seitens der Polizei. Sein Begleiter setzte den Notruf ab, der Verunfallte wurde schließlich vom Rettungshubschrauber mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Innsbruck geflogen.