Tirol in Zahlen: Ehe nach 54 Jahren gescheitert, 15-Jährige wird Mutter

Hättet ihr gewusst, dass nicht nur die Lebenserwartung in Tirol steigt, sondern auch die Bevölkerung allgemein immer älter wird? Oder dass Jakob und Anna 2024 die beliebtesten Vornamen waren? Ein Bericht zeigt das nun alles.

137 Seiten stark ist jener Jahresbericht der Landesstatistik Tirol, der „umfassende Einblicke in die Bevölkerungsentwicklung des Landes“ im Jahr 2024 geben soll, so das Land in einer Aussendung. „Der Jahresbericht zeigt klar, wie sich Tirols Bevölkerung entwickelt – wo sie wächst oder schrumpft, wie sich Altersstrukturen verändern und welche Entwicklungen neue Anforderungen an Infrastruktur, Dienstleistungen oder die regionale Entwicklung stellen. Diese Grundlage hilft uns, Trends frühzeitig zu erkennen und Tirol mit Weitblick zu gestalten“, betont der für Raumordnung und Statistik zuständige Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler.

©Land Tirol/Die Fotografen Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler: „Der Jahresbericht zeigt klar, wie sich Tirols Bevölkerung entwickelt – wo sie wächst oder schrumpft.“

2035 soll ein Viertel der Tiroler Bevölkerung 65 oder älter sein

Die Alterung in der Tiroler Bevölkerung ist dabei weiter deutlich erkennbar. Seit 1952 hat sich die Anzahl der Kinder und Jugendlichen prozentuell fast halbiert – von 27,1 auf 14,3 Prozent. Der Anteil an Senioren ist dahingegen von 9,1 auf 19,8 Prozent gestiegen und hat im Jahr 2011 erstmals die Zahl der Kinder übertroffen. Prognosen würden zeigen, dass 2035 dann mehr als ein Viertel der Bevölkerung 65 Jahre oder älter und knapp vier Prozent 85 Jahre und älter sein wird.

Niedrigste Geburtenbilanz seit Aufzeichnungsbeginn

Diese Entwicklung spiegelt auch die Geburtenbilanz wieder – bei der Tiroler Wohnbevölkerung mit österreichischer Staatsangehörigkeit ist sie im Jahr 2024 bei minus 675 gelegen – so niedrig wie noch nie zuvor. Die beliebtesten Vornamen waren im Vorjahr übrigens Jakob und Anna, gefolgt von Elias und Sophia.

Rekorde bei Lebenserwartung

Einen neuen Höchstwert hat übrigens auch die Lebenserwartung erreicht. Frauen werden in Tirol mittlerweile im Schnitt 85,5 Jahre alt, bei Männern sind es immer noch 81,1 Jahre – jeweils Rekorde seit Aufzeichnungsbeginn. Tirol liegt damit auch österreichweit an der Spitze, heißt es in der Aussendung weiter.

Statistische Extremwerte

Im Vorjahr wurden in Tirol 4.028 Eheschließungen registriert, 1.099 Ehen wurden dahingegen geschieden. Insgesamt bleibt man aber das Bundesland mit der niedrigsten Gesamtscheidungsrate (32 Prozent). Zusätzlich wurden übrigens noch 129 eingetragene Partnerschaften begründet und 13 aufgelöst. Abschließend wartet das Land noch mit einigen statistischen Extremwerten auf. Die jüngste Mutter war im Vorjahr 15 Jahre alt, der älteste Vater 63. Die jüngste Eheschließung fand mit 18 Jahren statt, die älteste mit 88 Jahren. Ein Ehepaar hat es nur drei Monate miteinander ausgehalten, eine andere Ehe ist 2024 nach 54 Jahren auseinandergegangen.