Im Dezember: Wann SPAR, Billa und Co. in Österreich geöffnet sind
Mehrere Feiertage, Weihnachten und Silvester warten im Dezember auf uns. Wann und wie lang genau haben dann die Geschäfte in Österreich immer so offen? Wir haben für euch nachgefragt.
Vor allem rund um den 8. Dezember ist die Sachlage immer recht offen. Theoretisch dürfen Geschäfte an diesem Feiertag (Mariä Empfängnis) von 10 bis 18 Uhr öffnen, nicht alle machen das aber auch. REWE erklärt auf Nachfrage von 5 Minuten etwa, dass die Geschäfte rund um Billa, Billa Plus, Penny, Adeg und Bipa am 8. Dezember 2025 – der Tag fällt dieses Jahr auf einen Montag – geschlossen bleiben: „Seit mehreren Jahren drücken Handelsfirmen der REWE Group ihre Wertschätzung für den Einsatz ihrer Mitarbeiter mit einem zusätzlichen Ruhetag aus.“ Offen sind dann nur jene Standorte in Einkaufszentren sowie an Bahnhöfen und am Flughafen Wien-Schwechat, die auch sonst an Feiertagen geöffnet haben.
Öffnungszeiten von Billa, Penny und Bipa im Dezember:
- Geschäfte der REWE-Gruppe bleiben am 8. Dezember 2025 geschlossen
- Ausnahme: Sonderstandorte, die auch sonst an Feiertagen offen sind, Infos online hier auf der Billa-Website
Penny:
- Am 24.: alle Filialen von 7.15 bis 13 Uhr
- Am 31.: alle Filialen öffnen um 7.15 Uhr, schließen individuell um 15, 16 oder 17 Uhr
Billa:
- Am 24.: alle Filialen von 6.30 bis 13 Uhr
- Am 31.: alle Filialen von 6.30 bis 17 Uhr
Bipa:
- Am 24.: alle Filialen von 8 bis 13 Uhr
- Am 31: alle Filialen von 8 bis 14 Uhr
An den Feiertagen gelten jeweils die Sonderöffnungszeiten.
Lidl verzichtet am 8. Dezember darauf, die Geschäfte zu öffnen
Ähnlich sieht das bei Lidl Österreich aus. So meint der Diskonter gegenüber 5 Minuten: „Als Zeichen der Wertschätzung für die Mitarbeiter: Der heimische Diskonter wird auch heuer wieder darauf verzichten, die Lidl Filialen in Österreich am Montag, 8. Dezember, zu öffnen.“ Und Lidl Österreich-Geschäftsführer Michael Kunz bestätigt noch, dass die Kollegen speziell in der Vorweihnachtszeit jede Menge zu tun hätten. „Dieser Feiertag ist für Familie und Freude reserviert.“
Lidl-Öffnungszeiten im Dezember:
- am 8. Dezember 2025 alle Lidl-Filialen geschlossen
- am 24. Dezember haben alle Filialen bis 13 Uhr geöffnet
HOFER hat am 8. Dezember geöffnet
Anders sieht das bei HOFER und SPAR auf. Wie man in einer Presseaussendung bekanntgegeben hat, wird HOFER am 8. Dezember 2025 seine Türen für die Kunden in Österreich von 10 bis 18 Uhr öffnen. Mehr dazu hier: HOFER hat heuer an diesem Feiertag geöffnet. Seitens SPAR heißt es gegenüber 5 Minuten, dass „alle Interspar und Maximärkte von 10 bis 18 Uhr geöffnet“ haben. Die SPAR und DESPAR express sowie Sonderstandorte an Bahnhöfen seien sowieso geöffnet. Da die Feiertags-Öffnungszeiten hier aber auch abweichen können, empfiehlt der Supermarkt-Riese die genauen Zeiten jeweils hier online auf der SPAR-Website abzufragen.
HOFER-Öffnungszeiten im Dezember:
- am 8. Dezember haben alle Filialen von 10 bis 18 Uhr geöffnet
- am 24. Dezember von 7 bis 13 Uhr
- am 31. Dezember regulär bis 15 Uhr
- am 25. Dezember alle Filialen geschlossen
- am 26. Dezember und 1. Jänner jene Filialen, die an Feiertagen geöffnet werden dürfen (etwa in touristischen Hotspots) geöffnet
Unterschiede bei SPAR-Standorten am 8. Dezember
Bei den Spar- und Eurospar-Standorten könne man das nicht so allgemein sagen. „Wir haben darauf geachtet, dass Konsumenten einfach, unkompliziert und problemlos in der Region einkaufen können“, heißt es weiter. Daher sei zum Großteil auch Eurospar geöffnet, wenn notwendig würden auch Spar-Märkte aufsperren – jeweils von 10 bis 18 Uhr. Dabei würde man die Konsumenten schon vorab direkt in den Märkten informieren: „Es gibt Plakate in den Märkten wo darauf hingewiesen wird, ob der Markt am 8. Dezember offen hat oder nicht und, wenn nicht, welcher Markt in der Nähe am 8. Dezember geöffnet hat.“ Zusätzlich könne man eben auch die Standortabfrage auf der Website bemühen.
Öffnungszeiten von SPAR und Maximarkt im Dezember:
8. Dezember:
- Interspar und Maximärkte von 10 bis 18 Uhr geöffnet
- zum Großteil auch Eurospar-Märkte geöffnet
- wenn notwendig, auch Spar-Märkte geöffnet
- ob offen oder nicht, erfährt man unter anderem durch einen Aushang im Markt
24. Dezember:
- SPAR, Eurospar und Interspar-Märkte bis 13 Uhr geöffnet
31. Dezember:
- SPAR und Eurospar generell bis 15 Uhr offen
- Interspar und vereinzelte andere Märkte bis 16 Uhr geöffnet
25. und 26. Dezember: Hier haben die Supermärkte prinzipiell geschlossen, Ausnahmen bilden jene an Bahnhöfen, am Flughafen Graz oder in einigen Wintersportorten. Die genauen Feiertags-Öffnungszeiten zu jedem SPAR-Markt findet man auch online hier auf der SPAR-Website.