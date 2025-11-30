2,22 Promille: Jugendlicher (19) landet im Straßengraben

Der Probeführerscheinbesitzer war mit seinem gleichaltrigen Freund unterwegs, als er mit seinem Auto von der Straße abkam. Die beiden kamen unverletzt davon – aber der Führerschein ist weg.

Sonntagfrüh war ein 19-jähriger Probeführerscheinbesitzer aus dem Bezirk Linz-Land mit einem Auto auf der L1372, der Schiedlberger Landesstraße (Oberösterreich), in Richtung Schiedlberg unterwegs. Mit im Auto: sein 19-jähriger Freund aus dem Bezirk Steyr-Land. Im Ortsgebiet Weifersdorf verlor der Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. „Dabei überfuhr und beschädigte er eine Verkehrsleiteinrichtung“, informiert die Polizei. Die beiden wurden nicht verletzt, aber ein Alkomattest beim Lenker ergab 2,22 Promille. Der Führerschein ist vorerst weg.