Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am 30. November gezogen

Zwei Tage nachdem der Fünffachjackpot bei "Lotto 6 aus 45" geknackt worden ist, geht es wieder um die "sechs Richtigen". Hier bei uns erfahrt ihr, welche Zahlen bei der Lotto-Ziehung vom 30. November 2025 gezogen worden sind.

Nachdem bei der letzten Lotto-Ziehung vom Freitag, bei der auch ein 30.000-Euro-Bonus ausgespielt worden ist, der Fünffachjackpot geknackt wurde, geht es am Sonntag, 30. November 2025, wieder „nur“ um 1,2 Millionen Euro im ersten Gewinnrang. Welche Zahlen bei den drei Ziehungen – Lotto, LottoPlus und Joker – gezogen worden sind, erfahrt ihr übrigens in der folgenden Infobox.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, 30. November 2025, gezogen: Lotto : 5, 19, 20, 23, 29, 36; Zusatzzahl: 16

: 5, 19, 20, 23, 29, 36; Zusatzzahl: 16 LottoPlus : 1, 8, 16, 37, 39, 44

: 1, 8, 16, 37, 39, 44 Joker: 3, 8, 1, 2, 4, 8

Fünfter von fünf Tipps beschert Österreicher warmen Geldregen

Die Bonusziehung am Freitag war für einen Österreicher jedenfalls Millionen wert – genauer gesagt 5,7 Millionen Euro. Er oder sie hat den gewinnbringenden Schein via Lotterien-App abgegeben, schließlich war es der fünfte von fünf Tipps, der den warmen Geldregen bescherte, berichten die „Österreichischen Lotterien„. Alles zur Ziehung vom Freitag erfahrt ihr übrigens auch hier: Fünffachjackpot geknackt: Österreicher nach Lotto-Ziehung Multimillionär.

Zwei Joker-Gewinner bei Lotto-Ziehung vom Freitag

Bei LottoPlus hat es am Freitag keinen erfolgreichen Tipp gegeben, das Geld wurde wie so oft auf die Fünfer aufgeteilt. Dem gegenüber stehen fünf Fünfer mit Zusatzzahl – vier aus Niederösterreich, einer aus der Steiermark. Sie alle bekommen nun etwas mehr als 28.000 Euro. Zwei Scheine hatten auch die richtigen Joker-Zahlen inklusive „Ja“ drauf. Beide Tipps waren damit knapp 243.000 Euro wert. Die Quittungsnummer 694 773 2165 hat einem Niederösterreicher außerdem noch 30.000 Euro gebracht.