Schock: Thomas Gottschalk hat Krebs, spricht jetzt darüber

Thomas Gottschalk ist in den vergangenen Wochen und Monaten aufgrund einiger Aufritte - zuletzt jener in Kitzbühel bei der Romy-Verleihung - in aller Munde. Nun offenbart er, dass er Krebs hat.

Bekannt ist dem weit über die deutschen und österreichischen Ländergrenzen hinaus bekannten Entertainer und Moderator seine bösartige Krebserkrankung – ein „Epitheloides Angiosarkom“, das von den Zellen der Blutgefäße ausgeht – schon seit Juli. Er hat sich auch bereits zwei Mal im Krankenhaus operieren lassen müssen, auch Schmerzmittel gehören zu seinem Alltag. Nun hat er der „BILD“ in einem exklusiven Interview gemeinsam mit seiner Frau Karina von der Erkrankung erzählt.

„Heftige Diagnose“ und „schwere, komplizierte Operation“

Dass er nach der zweiten Operation keine Pause sondern weiter wie davor gemacht hat, sei jedenfalls „sein größter Fehler“ gewesen, erklärt er in dem Gespräch. Bei der Operation musste sowohl ein Teil der Harnleiter als auch von der Blase weggenommen werden, weiß auch seine Frau Karina. Sie spricht in dem Rahmen von einer „heftigen“ Diagnose, die sie bekommen haben, und von einer „schweren, komplizierten Krebsoperation“, die Gottschalk über sich ergehen lassen musste. Vor wenigen Tagen hatte die TV-Legende noch einen „diamantenen“ Romy in Kitzbühel (Tirol) entgegengenommen. Mehr dazu hier: Romy-Gala brachte gleich mehrere Premieren.

Wer ist Thomas Gottschalk? Thomas Gottschalk ist ein deutscher Radio- und Fernsehmoderator, Entertainer und Schauspieler. Er wurde am 18. Mai 1950 in Bamberg geboren und wurde unter anderem für seine Moderation von „Wetten, dass…?“ über die deutschen Grenzen hinaus bekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.11.2025 um 19:48 Uhr aktualisiert