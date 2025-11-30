Bis zu 150 Euro: 55.000 Österreicher bekommen ab Dezember mehr Geld

Die Herbstlohnrunde ist in vollem Gange. Während die Verhandlungen in einigen Branchen noch am Laufen sind, steigen die Gehälter von zehntausenden Österreichern im Dezember an. Wir wissen, wer jetzt dann mehr Geld bekommt.

Neben dem Handel und der Metalltechnischen Industrie sind die Kollektivvertrags-Verhandlungen etwa auch bei den Eisenbahnern bereits abgeschlossen. Betroffen dabei sind immerhin 55.000 Menschen bei den über 90 österreichischen Eisenbahnunternehmen. Sie alle bekommen nun ab dem Dezemberlohn monatlich mehr Geld aufs Konto. Wir wissen, was das für die Betroffenen bedeutet.

Sonn- und Feiertagszuschläge werden deutlich erhöht

Dabei wird die rollierende Inflation für die Angestellten in Höhe von drei Prozent abgegolten. Heißt: Die Löhne und Gehälter – sowohl jene im Kollektivvertrag als auch die IST-Gehälter – steigen mit 1. Dezember 2025 um drei Prozent – maximal aber um 150 Euro im Monat. Verbesserungen wurden auch bei den Zuschlägen von Sonn- und Feiertagsdiensten erzielt (plus 8,36 Prozent). „Damit gibt es eine Anerkennung für Arbeit an jenen Tagen, an denen andere frei haben“, weiß etwa vida-Verhandlungsleiter und Vorsitzender des vida-Fachberechs Eisenbahn Gerhard Taucher.

Sechste Urlaubswoche jetzt schneller erreichbar

Zusätzlich werden auch valorisierbare Nebenbezüge um drei Prozent angehoben und ab dem 15. Jahr im Unternehmen bekommen Angestellte drei zusätzliche Urlaubstage. Die sechste Urlaubswoche wird ab sofort ab dem 18. Jahr erreicht. Normalerweise dauert das bis zu 25 Jahre, die man in ein- und demselben Unternehmen sein muss.

Der KV-Abschluss der Eisenbahner im Überblick: gilt ab: Dezember 2025

drei Prozent Lohnerhöhung auf KV- und IST-Gehälter

ABER: maximal 150 Euro plus

Erhöhung der valorisierbaren Nebenbezüge um drei Prozent

Sonn- und Feiertagszulage: plus 8,36 Prozent

drei zusätzliche Urlaubstage ab dem 15. Jahr im Unternehmen

sechste Urlaubswoche ab dem 18. Jahr im Unternehmen

