Skip to content
Region auswählen:
/ ©FF Grünau im Almtal
Das Bild auf 5min.at zeigt die Feuerwehr bei der Rettung eines Schwans.
Zu einem tierischen Einsatz wurde die Feuerwehr Grünau im Almtal gerufen.
Gmunden/Oberösterreich
30/11/2025
tierischer Einsatz

Eisiger Notfall am Almsee: Feuerwehr rettet Schwan aus Gefangenschaft

Manchmal stecken auch Tiere in Notlagen und sind auf die Hilfe der Feuerwehr angewiesen. So ging es auch einem Schwan, der in einer ziemlich beklemmenden Lage festsaß.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(118 Wörter)

Zu einem tierischen Einsatz wurde die Feuerwehr Grünau im Almtal am Sonntagvormittag gerufen. Am Almsee (Bezirk Gmunden, Oberösterreich) war in der Nacht ein Bereich rund um einen Schwan vollständig festgefroren. Durch die rutschige Eisschicht konnte er sich nicht mehr aus seiner Lage befreien. Mit Wathosen versuchten Polizei und Feuerwehr, das Tier zu retten, doch die ersten Rettungsversuche blieben erfolglos. Deshalb wurde das Rettungsboot der Feuerwehr nachalarmiert.

Schwan wird gerettet

Und dieser Versuch war dann erfolgreich: Das Eis konnte bis in Richtung Ufer aufgebrochen werden. Anschließend wurde der Schwan dorthin getrieben und eingefangen. Er wurde von Wildbiologen untersucht und anschließend wieder in die Freiheit entlassen.

Das Bild auf 5min.at zeigt die Feuerwehr bei der Rettung eines Schwans.
©FF Grünau im Almtal |
Zu einem tierischen Einsatz wurde die Feuerwehr Grünau im Almtal am Sonntagvormittag gerufen.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: