Eisiger Notfall am Almsee: Feuerwehr rettet Schwan aus Gefangenschaft

Manchmal stecken auch Tiere in Notlagen und sind auf die Hilfe der Feuerwehr angewiesen. So ging es auch einem Schwan, der in einer ziemlich beklemmenden Lage festsaß.

Zu einem tierischen Einsatz wurde die Feuerwehr Grünau im Almtal am Sonntagvormittag gerufen. Am Almsee (Bezirk Gmunden, Oberösterreich) war in der Nacht ein Bereich rund um einen Schwan vollständig festgefroren. Durch die rutschige Eisschicht konnte er sich nicht mehr aus seiner Lage befreien. Mit Wathosen versuchten Polizei und Feuerwehr, das Tier zu retten, doch die ersten Rettungsversuche blieben erfolglos. Deshalb wurde das Rettungsboot der Feuerwehr nachalarmiert.

Schwan wird gerettet

Und dieser Versuch war dann erfolgreich: Das Eis konnte bis in Richtung Ufer aufgebrochen werden. Anschließend wurde der Schwan dorthin getrieben und eingefangen. Er wurde von Wildbiologen untersucht und anschließend wieder in die Freiheit entlassen.