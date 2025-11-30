Deutsche Wanderer kommen nicht mehr weiter, Hubschrauber rückt aus

Eigentlich hätte es für zwei junge Deutsche eine schöne Wanderung am heutigen Sonntag, 30. November, werden sollen. Diese wurde am Ende aber zu einer Rettungsaktion - inklusive Hubschraubereinsatz.

Am heutigen Sonntag, 30. November 2025, wollten zwei Deutsche (19 und 21 Jahre alt) von Achenkirch (Bezirk Schwaz, Tirol) aus auf den 2.075 Meter hohen Hochunnutz. Nachdem sie den Gipfel erreichten, haben sie sich per App um einen alternativen Abstieg wieder zurück nach Achenkirch bemüht. Wegen der Schneelage und des immer steiler werdenden Geländes, wollten sie dann aber wieder aufsteigen, berichtet die Polizei nun.

Wanderer waren „durchnässt, jedoch unverletzt“

Doch langsam wurde es dunkel, zudem waren die beiden zunehmend erschöpft. Daher setzten sie einen Notruf ab. Sofort wurden die Bergrettung Achenkirch, die Polizei und der Polizeihubschrauber alarmiert. Die beiden konnten schließlich von der Besatzung des Hubschraubers lokalisiert und ins Tal geflogen werden, wo sie der Bergrettung übergeben wurden – „durchnässt, jedoch unverletzt“, so die Beamten abschließend.