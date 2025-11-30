Glatteisgefahr in Kaltluftseen: So wird der Wochenstart in Österreich

Die Woche startet in Österreich wettertechnisch hier und da mit etwas Regen und teilweise in Lagen über 700 Meter auch mit einigen Schneeflocken. Auch die Glatteisgefahr ist dabei stellenweise nicht zu vernachlässigen.

Vor allem im Westen und Norden kann es in der Früh und am Vormittag zum Wochenstart noch örtlich regnen, über 700 bis 1.200 Meter dürfte auch die ein oder andere Schneeflocke mit dabei sein. Vor allem in den Kaltluftseen besteht anfangs Glatteisgefahr, heißt es seitens der „GeoSphere Austria„, die in einigen Teilen des Landes auch eben vor Glatteis warnt.

©GeoSphere Austria Die „GeoSphere Austria“ warnt in Teilen Österreichs vor Glatteis.

Sonne in Teilen Österreichs erwartet

Ansonsten wird es aber wohl meist trocken, vor allem im Osten aber auch trüb bleiben. Später kommt im Westen gebietsweise auch wieder die Sonne zum Vorschein. Teilweise dürfen sich auch Kärnten und die Landesmitte über etwas Sonnenlicht freuen. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus drei und plus fünf Grad, die Höchstwerte klettern auf bis zu drei bis acht Grad hinauf.