Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Rettungsauto in Klagenfurt.
Der Mann wurde ins Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol gebracht.
Tirol/Kitzbühel
01/12/2025
Verkehrsunfall

Sturz auf Fahrbahn: Fußgänger von Auto erfasst und verletzt

Am Sonntagabend kam es auf der B170 bei Kitzbühel zu einem unerwarteten Unfall: Ein 60-jähriger deutscher Fußgänger stürzte plötzlich auf die Fahrbahn und wurde von einem herannahenden Auto leicht touchiert.

Am 30. November 2025 gegen 20.10 Uhr lenkte eine 46-jährige ungarische Staatsbürgerin, ihr Auto auf der B170 in Fahrtrichtung Kitzbühel. Zur selben Zeit ging ein 60-jähriger deutscher Staatsangehöriger, auf dem in Fahrtrichtung Kitzbühel angrenzenden Gehsteig, in Richtung Kirchberg in Tirol.

Fußgänger wurde verletzt

Auf der Höhe des Straßenkilometers 28,541 stürzte der Mann plötzlich und völlig unerwartet auf die Fahrbahn vor das Fahrzeug. Trotz sofortiger Vollbremsung touchierte das Fahrzeug den bereits am Boden liegenden Mann leicht. Der Fußgänger wurde unbestimmten Grades verletzt. Er wurde von der Rettung in das Bezirkskrankenhaus nach St. Johann in Tirol gebracht. Im Einsatz standen die Rettung mit Notarzt sowie zwei Polizeistreifen.

