Unbekannter schlägt mit Flasche zu – Mann in Ischgl verletzt

Am 30. November 2025, gegen 19.40 Uhr, kam es zu einer Körperverletzung in einem Lokal in Ischgl. Ein bislang unbekannter Täter schlug einem 41-jähriger belgischer Staatsangehöriger mit einer Glasflasche ins Gesicht. Durch den Angriff zog sich der Belgier Verletzungen unbestimmten Grades zu. Das Opfer wurde von der Rettung ins Krankenhaus nach Zams verbracht.