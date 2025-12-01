Skip to content
Region auswählen:
/ ©Fotomontage Canva
Ein Bild auf 5min.at zeigt den Hinterkopf eines Mannes und eine Hand, welche eine kaputte Glasflasche als Waffe gegen ihn richtet.
Der Mann wurde unbestimmten Grades verletzt.
Tirol/Ischgl
01/12/2025
Polizei ermittelt

Unbekannter schlägt mit Flasche zu – Mann in Ischgl verletzt

Am Sonntagabend wurde ein 41-jähriger Belgier in einem Lokal in Ischgl von einem unbekannten Täter mit einer Glasflasche attackiert. Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.

von Julia Strammer Das Foto auf www.5min.at zeigt die Onlineredakteurin Julia Strammer von 5 Minuten.
1 Minute Lesezeit(64 Wörter)

Am 30. November 2025, gegen 19.40 Uhr, kam es zu einer Körperverletzung in einem Lokal in Ischgl. Ein bislang unbekannter Täter schlug einem 41-jähriger belgischer Staatsangehöriger mit einer Glasflasche ins Gesicht. Durch den Angriff zog sich der Belgier Verletzungen unbestimmten Grades zu. Das Opfer wurde von der Rettung ins Krankenhaus nach Zams verbracht.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: