Skip to content
Region auswählen:
/ ©Teona Swift/Pexels
Symbolfoto
Symbolfoto auf 5min.at zeigt eine ältere Frau mit einem Handy in der Hand.
Die 67-jährige Frau tätigte mehrere Überweisungen.
Tirol/Innsbruck
01/12/2025
Betrug

Betrugsmasche: 67-Jährige verliert vierstelligen Betrag

Eine unbekannte Täterschaft hat am 29. November das Online-Verkaufsinteresse einer 67-jährigen Österreicherin skrupellos ausgenutzt.

von Julia Strammer Das Foto auf www.5min.at zeigt die Onlineredakteurin Julia Strammer von 5 Minuten.
1 Minute Lesezeit(101 Wörter)

Am 29. November 2025, erlangte eine bislang unbekannte Täterschaft unter Vorspiegelung falscher Tatsachen Zugang zum Bankkonto einer 67-jährigen Österreicherin, und überwies sich in der Folge einen mittleren vierstelligen Eurobetrag.

Mehrere Überweisungen

Hierzu gab die Täterschaft zunächst vor, an einem von der Geschädigten auf einer Verkaufsplattform feilgebotenen Gegenstand interessiert zu sein. Die Frau wurde über einen Link auf eine fingierte Website geleitet und schließlich dazu überredet, ihre Kontozugangsdaten bekannt zu geben. Nachdem die Täterschaft sich so Zugang zum Bankkonto verschafft hatten, brachten sie die Geschädigte dazu, mehrmals Geld zu überweisen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: