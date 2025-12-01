Betrugsmasche: 67-Jährige verliert vierstelligen Betrag

Am 29. November 2025, erlangte eine bislang unbekannte Täterschaft unter Vorspiegelung falscher Tatsachen Zugang zum Bankkonto einer 67-jährigen Österreicherin, und überwies sich in der Folge einen mittleren vierstelligen Eurobetrag.

Mehrere Überweisungen

Hierzu gab die Täterschaft zunächst vor, an einem von der Geschädigten auf einer Verkaufsplattform feilgebotenen Gegenstand interessiert zu sein. Die Frau wurde über einen Link auf eine fingierte Website geleitet und schließlich dazu überredet, ihre Kontozugangsdaten bekannt zu geben. Nachdem die Täterschaft sich so Zugang zum Bankkonto verschafft hatten, brachten sie die Geschädigte dazu, mehrmals Geld zu überweisen.