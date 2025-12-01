Traurige Bilanz: 361 Verkehrstote heuer – 2 weitere Opfer am Wochenende
Zwei Menschen kamen vergangene Woche bei Verkehrsunfällen in Niederösterreich ums Leben. Insgesamt zählt Österreich heuer bereits 361 Verkehrstote –mehr als im Vorjahr.
In Niederösterreich starben vergangene Woche zwei Pkw-Lenker bei schweren Verkehrs-unfällen. Besonders tragisch verlief ein Crash am 28. November im Bezirk St. Pölten-Land: Ein 36-Jähriger geriet auf glatter Fahrbahn in den Gegenverkehr und prallte frontal gegen einen Lkw. Er verstarb noch am Unfallort, seine Mitfahrerin wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.
Unachtsamkeit und Tempo als Ursachen
Beide tödlichen Unfälle ereigneten sich auf Landesstraßen – einmal auf einer B-Straße, einmal auf einer L-Straße. Laut Innenministerium gelten Unachtsamkeit bzw. Ablenkung sowie nicht angepasste Geschwindigkeit als vermutliche Hauptunfallursachen. Beide Verstorbenen waren österreichische Staatsbürger.
Unfallbilanz steigt weiter
Zwischen 1. Jänner und 30. November 2025 kamen auf Österreichs Straßen bereits 361 Menschen ums Leben. Damit liegt die Zahl über dem Vergleichszeitraum 2024 (334 Tote), aber unter 2023 (379 Tote). Die Polizei mahnt zu vorsichtigem Fahren, besonders bei winterlichen Bedingungen und rutschigen Straßen.