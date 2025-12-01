12-Jähriger wirft Böller auf Krampus – 33-Jähriger verletzt

Ein 33-jähriger Mann wurde bei einem Krampuslauf in Pinkafeld (Burgenland) durch einen Böller am Körper verletzt.

Am Sonntag, 30. November gegen 17.45 Uhr wurden Einsatzbeamte zu einem Krampuslauf nach Pinkafeld gerufen. „Die Ermittlungen ergaben, dass ein 12-Jähriger einen Böller in Richtung der Krampusdarsteller geworfen hat“, berichtet die Landespolizeidirektion Burgenland. Dabei wurde ein 33-jähriger Darsteller im Gesicht- und Brustbereich getroffen und verletzt. Der 33-Jährige wurde in das Krankenhaus Oberwart verbracht.