Auto beschädigt, Täter flüchtig: Polizei bittet um Hinweise

In Unterpeischlach wurde ein seit längerem abgestellter Pkw beschädigt. Unbekannte schlugen eine Scheibe ein und klebten sie notdürftig zu. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Zwischen 25. November, 10.30 Uhr, und 30. November, 15.25 Uhr, kam es in Unterpeischlach zu einer ungewöhnlichen Sachbeschädigung. Auf dem Schotterparkplatz beim Rafting-Einstieg zur Isel – gegenüber eines Schnellimbisses – wurde ein längere Zeit abgestellter Pkw attackiert. Die Täter zerstörten die rechte hintere kleine Seitenscheibe und klebten sie anschließend mit Gewebeklebeband und einem schwarzen Plastikstück provisorisch zu.

Motiv unklar – wurde etwas entwendet?

Derzeit ist unklar, ob die Unbekannten Gegenstände aus dem Wagen entwendet haben. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Aufgrund der provisorischen Abdeckung könnte der Eindruck entstehen, dass die Täter etwas verdecken wollten – ob das zutrifft, wird nun geprüft.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Um den Vorfall rasch aufklären zu können, wendet sich die Polizei an mögliche Zeugen. Personen, die im fraglichen Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, sollen sich bei der Polizeiinspektion Matrei in Osttirol melden. Telefonnummer: 059133-7234. Jede sachdienliche Information kann helfen, die Täter ausfindig zu machen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.12.2025 um 11:03 Uhr aktualisiert