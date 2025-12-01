Skip to content
/ ©Fotomontage: Canva
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen sind drei Personen, die sich sehr freuen, dahinter Geld.
Wirst du der nächste Glückspilz?
Österreich
01/12/2025
Glückspilze

Jackpot-Alarm: 1,5 Millionen Euro warten am Mittwoch im Lotto-Topf

Kein Glück am gestrigen Sonntag: Weder beim klassischen Lotto „6 aus 45“ noch bei LottoPlus gab es einen Sechser-Gewinn. Damit klettern die Jackpots für die Mittwoch-Ziehung in die Höhe.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(202 Wörter)

Am gestrigen Sonntag gab es bei Lotto „6 aus 45“ keinen Gewinn im Sechser-Rang. Niemand hatte die Zahlen 5, 19, 20, 23, 29 und 36 auf einem abgegebenen Tipp richtig angekreuzt, damit wartet am Mittwochabend nun ein Jackpot auf die Spielteilnehmer. Für den Sechser geht es dann um 1,5 Millionen Euro.

Spielst du Lotto?

Ja, immer
Ja, manchmal
Selten
Nein, nie

Drei Gewinner erhalten 31.000 Euro

Gleich drei Spielteilnehmer konnten sich über einen Fünfer mit Zusatzzahl freuen. Alle drei Fünfer mit der Zusatzzahl 16 wurden jeweils via win2day gespielt. Einmal fehlte die 36, einmal die 5 und einmal die Zahl 20 auf die „sechs Richtigen“. Alle drei Gewinner erhalten nun dafür etwas mehr als 31.000 Euro.

Am Mittwoch geht es wieder um 200.000 Euro

Bei LottoPlus gab es keinen Sechsergewinn. Die Gewinnsumme des LottoPlus Sechsers wurde daher, wie in den Spielbedingungen vorgesehen, auf die LottoPlus Fünfer aufgeteilt. Jeder der insgesamt 35 LottoPlus Fünfer bekommt somit 7.210 Euro. Am Mittwoch geht es für den LottoPlus Sechser dann wieder um 200.000 Euro.

Zwei Gewinner beim Joker

Beim Joker gab es gleich zwei Gewinne im ersten Rang. Jeweils etwas mehr als 99.000 Euro wandern einmal nach Vorarlberg und einmal in die Steiermark. Beide Gewinne wurden jeweils via Quicktipp und dem angekreuzten „Ja“ zum Joker auf einem EuroMillionen Schein erzielt.

