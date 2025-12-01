Neue Bahnsteige & Vorplätze: ÖBB planen große Umbauten an Aspangbahn

Die ÖBB planen die Modernisierung der Bahnhöfe Traiskirchen, Trumau und Tattendorf. Neue Mittelbahnsteige, modernisierte Vorplätze und sichere Zugänge sollen ab 2027 für mehr Komfort sorgen.

Entlang der Aspangbahn sollen die Bahnhöfe Traiskirchen, Trumau und Tattendorf umfassend modernisiert werden. Geplant sind rund 100 Meter lange Mittelbahnsteige an allen drei Standorten sowie neu gestaltete Bahnhofsvorplätze. Die ersten Schritte laufen bereits: Am 14. November stellte die ÖBB beim Land Niederösterreich den Antrag auf die erforderliche Baugenehmigung.

Start frühestens 2027

ÖBB-Pressesprecher Christoph Seif rechnet damit, dass die Bauarbeiten frühestens 2027 beginnen können. Neben neuen Bahnsteigen mit Sitzgelegenheiten, Beleuchtung und Abfallbehältern sollen auch schienengleiche Zugänge per Rampe entstehen. Zudem müssen Weichen- und Gleisanlagen angepasst und moderne Entwässerungssysteme installiert werden. Jeder Bahnhof erhält außerdem neue Sicherungsanlagen.

Zusätzliche Maßnahmen in Traiskirchen

In Traiskirchen sind weitere Umbauten geplant: Die Eisenbahnkreuzung Hochmühlstraße soll eine neue Schrankenanlage bekommen. In der Badgasse wird die bestehende Bahnkreuzung technisch aufgerüstet. Details zum gesamten Bauprojekt werden bei einer öffentlichen Verhandlung am 21. Jänner im Traiskirchner Stadtsaal präsentiert.

Projekt steckt noch in der Planungsphase

Derzeit befindet sich das Projekt noch im Genehmigungsprozess. Voraussetzung für den Baustart sind die Bewilligung des Landes Niederösterreich sowie ein positiv abgeschlossenes eisenbahnrechtliches Verfahren. Wenn alles nach Plan läuft, könnte die Modernisierung der Aspangbahn in zwei Jahren beginnen und Pendler deutlich mehr Komfort und Sicherheit bringen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.12.2025 um 11:23 Uhr aktualisiert