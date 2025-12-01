ORF startet Suche nach Volunteers für den Eurovision Song Contest 2026

Im Mai 2026 ist es wieder so weit: Österreich wird zur größten Bühne für internationale, musikalische Unterhaltung, denn der Eurovision Song Contest feiert in Wien sein 70. Jubiläum. Daher sucht der ORF bis zu 800 Volunteers, die dieses Megaevent unterstützen und einen Blick hinter die Kulissen werfen wollen. Alle Interessierten können sich ab sofort online unter songcontest.ORF.at als Volunteer registrieren.

Erfüllst du die Voraussetzungen?

2026 steht der ESC einmal mehr unter dem Motto „United By Music“. Für dieses Fest der Musik werden motivierte, umweltbewusste, begeisterte, freundliche und empathische Menschen gesucht. Um sich als Volunteer beim Eurovision Song Contest zu engagieren, gelten folgende Voraussetzungen:

Volljährigkeit zum Zeitpunkt der Anmeldung

Gute Deutsch- und Englischkenntnisse, weitere Sprachen sind von Vorteil

Teilnahme zumindest an einem Casting

Verfügbarkeit zwischen 27. April und 17. Mai 2026 in Wien

Einfach per Video registrieren

Interessierte können sich ab heute, dem 1. Dezember, mit Video und Lebenslauf für das Auswahlverfahren um einen der 800 begehrten Plätze anmelden. Möglich macht das eine Kooperation zwischen dem ORF und dem jungen Start-up nurdu, das mit einem Video-Tool neue Chancen bieten möchte. Für die erste Runde wird entweder ein Computer mit Webcam und Mikrofon oder ein Smartphone oder Tablet (mit Kamera- und Sprachaufnahmefunktion) benötigt. Alle, die eine unterstützende Tätigkeit auf freiwilliger Basis anstreben, bekommen drei Fragen gestellt und haben pro Frage bis zu 60 Sekunden Zeit, diese zu beantworten. Die Video-Antworten können entweder direkt über den Web-Browser oder in der App aufgenommen oder als Datei hochgeladen werden. Das Onlineformular ist bis einschließlich 28. Jänner 2026, 23.59 Uhr, geöffnet und auf der offiziellen ESC-Homepage unter songcontest.ORF.at zu finden.

Vielfältige Unterstützungsbereiche

Alle, die in der ersten Runde mit ihrem Video und Lebenslauf überzeugen konnten, werden zu einem persönlichen Casting eingeladen. Dabei stellen die Kandidaten ihre Sprachkenntnisse unter Beweis und werden auch für ihre persönliche Akkreditierung fotografiert. Im Verlauf des Casting-Gesprächs wird gemeinsam versucht, einen geeigneten Aufgabenbereich zu finden. Kandidaten aus dem Ausland werden gebeten, zum Casting am 15. März 2026 nach Wien zu kommen. Registrieren kann man sich für folgende Bereiche: