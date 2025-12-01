Böller-Explosion in Hand: 12-Jähriger schwer verletzt
Am 28. November 2025 kam es im Bezirk Wiener Neustadt zu einem schweren Unfall im Umgang mit pyrotechnischen Gegenständen, bei dem ein Kind schwer verletzt wurde.
Gegen 18.15 Uhr hantierten zwei Brüder im Alter von 12 und 14 Jahren mit Feuerwerkskörpern. Als der 12-Jährige versuchte, eine Rakete zu zünden, setzte diese sofort um und explodierte. Er erlitt dabei schwere Verletzungen an der linken Hand. „Der 14-jährige Bruder reagierte geistesgegenwärtig und verständigte unverzüglich die Einsatzkräfte. Nach der notärztlichen Erstversorgung am Unfallort wurde der 12-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in das AKH Wien geflogen“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Niederösterreich. Die genaue Klassifizierung sowie die Herkunft der verwendeten pyrotechnischen Gegenstände sind derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.
Präventionstipps für Silvester
Bereits einen Monat vor Silvester und angesichts dieses Vorfalls appelliert die Landespolizeidirektion Niederösterreich eindringlich, beim Umgang mit Feuerwerkskörpern höchste Vorsicht walten zu lassen. Um Unfälle zu vermeiden, sollten folgende Sicherheitshinweise beachtet werden:
- Kauf nur im Fachhandel: Beziehe Pyrotechnik ausschließlich aus legalen Quellen im österreichischen Fachhandel. Nur so ist gewährleistet, dass die Produkte den strengen Qualitäts- und Sicherheitsstandards entsprechen. Beteilige dich keinesfalls am illegalen Handel.
- Altersgrenzen beachten: Halte dich strikt an die gesetzlichen Mindestaltersangaben
- Gebrauchsanweisung lesen: Nutze Feuerwerkskörper verantwortungsbewusst und befolge genau die Anweisungen sowie Sicherheitsrichtlinien auf der Verpackung.
- Sicherheitsabstand wahren: Halte stets einen angemessenen Sicherheitsabstand zu anderen Personen, Gebäuden, Fahrzeugen und potenziellen Gefahrenquellen ein.
- Startvorrichtung nutzen: Bei der Verwendung von Raketen geschehen oft Handhabungsfehler. Verwende immer eine geeignete Startvorrichtung
- Körperschutz: Beuge dich niemals mit dem Oberkörper oder Kopf über Feuerwerkskörper, deren Zündschnur angezündet wird oder glimmt.
- Verhalten bei Versagern: Sollte ein Feuerwerkskörper nicht zünden, versuche auf keinen Fall, diesen ein zweites Mal anzuzünden. Warte 10 bis 15 Minuten, bevor du dich dem Gegenstand näherst, und entsorge ihn anschließend gefahrlos (am besten vorher wässern).
- Kein Alkohol: Hantiere niemals in alkoholisiertem Zustand mit pyrotechnischen Gegenständen.
- Entsorgung: Feuerwerksreste können lange nachglühen. Lasse diese vollständig abkühlen, bevor sie im Müll entsorgt werden, um Brände zu verhindern.