Böller-Explosion in Hand: 12-Jähriger schwer verletzt

Am 28. November 2025 kam es im Bezirk Wiener Neustadt zu einem schweren Unfall im Umgang mit pyrotechnischen Gegenständen, bei dem ein Kind schwer verletzt wurde.

Gegen 18.15 Uhr hantierten zwei Brüder im Alter von 12 und 14 Jahren mit Feuerwerkskörpern. Als der 12-Jährige versuchte, eine Rakete zu zünden, setzte diese sofort um und explodierte. Er erlitt dabei schwere Verletzungen an der linken Hand. „Der 14-jährige Bruder reagierte geistesgegenwärtig und verständigte unverzüglich die Einsatzkräfte. Nach der notärztlichen Erstversorgung am Unfallort wurde der 12-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in das AKH Wien geflogen“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Niederösterreich. Die genaue Klassifizierung sowie die Herkunft der verwendeten pyrotechnischen Gegenstände sind derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Präventionstipps für Silvester

Bereits einen Monat vor Silvester und angesichts dieses Vorfalls appelliert die Landespolizeidirektion Niederösterreich eindringlich, beim Umgang mit Feuerwerkskörpern höchste Vorsicht walten zu lassen. Um Unfälle zu vermeiden, sollten folgende Sicherheitshinweise beachtet werden: