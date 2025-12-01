Hilft eine Impfung gegen Blasenentzündung?
Bis zu 70 Prozent aller Frauen sind mindestens einmal betroffen, doch bei vielen kehrt der Harnwegsinfekt immer wieder. Steigt der Leidensdruck, kommen Impfungen oder spezielle Blasen-Spülungen ins Spiel.
Die kalte Jahreszeit bringt oft ein unangenehmes Problem mit sich: Harnwegsinfekte, die besonders Frauen betreffen. Statistisch gesehen leiden 50 bis 70 Prozent aller Frauen mindestens einmal im Leben darunter, und bei zehn Prozent kehrt die Entzündung jährlich oder sogar häufiger wieder, so in einem Bericht der Kronen Zeitung. Bei Männern steigt das Risiko meist erst ab dem 60. Lebensjahr, oft im Zusammenhang mit der Prostata. Wenn der Leidensdruck steigt und zwei Infekte in sechs Monaten oder drei pro Jahr auftreten, spricht man von wiederkehrenden Blasenentzündungen.
Was kann man dagegen tun?
- Impfungen
- UroVaxom: Dieses Präparat wird ungefähr 90 Tage lang für eine Grundimmunisierung geschluckt. Die Kosten liegen bei etwa 85 Euro und eine Auffrischung bei 40 Euro, so die Kronen Zeitung. Die Krankenkasse übernehme die Kosten nur in Einzelfällen.
- StroVac: Dies ist ein klassischer Impfstoff. Für die Grundimmunisierung sind drei Injektionen erforderlich. Nach etwa einem Jahr kann eine Auffrischung erfolgen, so im Bericht weiter. Die Kosten liegen bei 110 Euro und eine Auffrischung bei 40 Euro.
- Die Studienlage ist allerdings sehr durchwachsen, und die Leitlinien sprechen nur eine „schwache Empfehlung“ aus, so die Krone.
- Instillationen (Blasen-Spülungen): Hier wird über einen Katheter eine spezielle Flüssigkeit in die Blase eingebracht. Ziel ist es, die natürliche Schutzschicht der Blasenwand zu stärken, um eine Anheftung der Bakterien zu verhindern. Die Behandlung ist aufwendig und kostet pro Anwendung zwischen 50 und 100 Euro, so im Bericht weiter.