Hilft eine Impfung gegen Blasenentzündung?

Bis zu 70 Prozent aller Frauen sind mindestens einmal betroffen, doch bei vielen kehrt der Harnwegsinfekt immer wieder. Steigt der Leidensdruck, kommen Impfungen oder spezielle Blasen-Spülungen ins Spiel.

Die kalte Jahreszeit bringt oft ein unangenehmes Problem mit sich: Harnwegsinfekte, die besonders Frauen betreffen. Statistisch gesehen leiden 50 bis 70 Prozent aller Frauen mindestens einmal im Leben darunter, und bei zehn Prozent kehrt die Entzündung jährlich oder sogar häufiger wieder, so in einem Bericht der Kronen Zeitung. Bei Männern steigt das Risiko meist erst ab dem 60. Lebensjahr, oft im Zusammenhang mit der Prostata. Wenn der Leidensdruck steigt und zwei Infekte in sechs Monaten oder drei pro Jahr auftreten, spricht man von wiederkehrenden Blasenentzündungen.

Was kann man dagegen tun?