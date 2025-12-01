Ischgl startete mit Weltstar Rita Ora in die Wintersaison

Ischgl startet in den Winter 2025/26: Ein energiegeladenes Konzert von Rita Ora sorgte am 29. November für 13.000 Wintersport- und Musikfans für einen Beginn der neuen Wintersaison.

Am 27. November fand der erste Skitag in Ischgl (Tirol) statt. Am Samstagabend verwandelte sich der Parkplatz der Silvrettaseilbahn in eine glitzernde Open-Air-Bühne: Das legendäre „Top of the Mountain Opening Concert“ mit der britischen Sängerin, Songwriterin und Schauspielerin Rita Ora lockte tausende Besucher nach Ischgl.

Rita Ora in den Tiroler Bergen

Um 18 Uhr betrat Rita Ora die Ischgl Stage – begleitet von ihrer Live-Band und einer Tanz-Crew. Die Sängerin präsentierte eine Mischung aus ihren internationalen Chart-Erfolgen, aktuelle Songs und mit Hits wie Your Song, Anywhere oder dem Abschlusslied Let You Love Me. Rita Ora reiht sich somit ein in die Liste der Weltstars, die Ischgl zum „Pioneer of music acts in the Alps“ gemacht haben. Dann ging es weiter mit DJ Tiffany Seguí.

Winter-Neuheiten in Ischgl

Zum Saisonstart warten in Ischgl gleich mehrere Neuerungen: Die beiden neuen 8er D-Line Sesselbahnen Höllbodenbahn C1 und Sassgalunbahn C3 erhöhen mit Sitzheizung, Wetterschutzhauben und dem AURO-System den Komfort und setzen mit Photovoltaik und nachhaltiger Weiterverwendung der alten Anlagen ein Zeichen in Sachen Umweltbewusstsein. Neu ist zudem die Anbindung an das Ikon Pass-Netzwerk, das Zugang zu über 60 internationalen Skigebieten bietet. Zusätzlich feiert die Ischgl Trophy (11. bis 14. Dezember 2025) ihre Premiere – ein exklusives Tennis-Event mit Stars wie Dominic Thiem und Tommy Haas.