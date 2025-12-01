Handels-KV: Beschäftigte kämpfen weiter für faire Löhne

Viele Verhandlungsrunden für die Handelsangestellten waren notwendig, bis am Montag, dem 24. November, endlich eine Einigung erzielt werden konnte. Mehr dazu hier: Handels-KV: Um so viel Prozent steigen die Gehälter 2026. Anders sieht es bei den Handelsarbeitern aus: Dort ist ein Ergebnis noch offen. Am kommenden Mittwoch gehen für sie die KV-Verhandlungen in die dritte Runde.

Lohnerhöhung für Menschen am Einkommenslimit

Am vergangenen Wochenende war der erste Adventsamstag. WKO-Vertreter Rainer Trefelik freut sich laut APA über den ertragreichen Tag. Trotzdem warnt der Wirtschaftsbund in einer Aussendung vor 23.436 unbesetzten Stellen in Handel, Logistik und Verkehr. Das wiederum würde das Weihnachtsgeschäft gefährden. „Es sei den Händler:innen vergönnt, dass das Geschäft gut läuft“, kommentiert vida-Verhandlungsleiterin Christine Heitzinger. „Aber es muss klar sein, dass auch die Beschäftigten an den satten Erträgen teilhaben sollten, die sich die Betriebe im Advent erhoffen.“ Eine Lohnerhöhung für 2026 sei laut ihr kein übertriebener Wunsch, sondern eine Absicherung – vor allem für Menschen am unteren Einkommenslimit. Gute Löhne seien auch die beste Werbung für neue Mitarbeiter, was den Personalmangel verbessern würde.

Tausende setzen sich für Lohnerhöhung ein

Wie dringend eine faire Entlohnung für die Arbeitnehmer ist, zeigt auch eine Unterschriftenaktion. In den letzten zwei Wochen fanden österreichweit Betriebsversammlungen statt, bei denen die Beschäftigten von Spar, Rewe und Lidl die KV-Forderung mit einer Unterschrift unterstützen konnten. „Rund 3.000 Beschäftigte haben die Petition unterzeichnet – das macht in etwa die Hälfte der Belegschaften der drei Handelsriesen in Lager und Transport aus. Für mein Verhandlungsteam und mich ist das ein klarer Auftrag und zeigt, dass wir mit unseren Forderungen richtig liegen“, betont Heitzinger.

KV-Verhandlungen: Das sind die Forderungen Lohnerhöhungen über der Inflation

Einen zusätzlichen Urlaubstag pro Jahr

Einen Zuschlag für Sonntagsarbeit

Eine Erhöhung des Nachtarbeitszuschlags

Die Berufsgruppen, an die kaum jemand denkt

Für die meisten sind sie unsichtbar, aber sie sind essenziell für die tägliche Versorgung der österreichischen Bevölkerung: Kommissionierer, Staplerfahrer, LKW-Fahrer und viele weitere Berufsgruppen im Lager und Transport. Die meisten von ihnen arbeiten für große Handelsunternehmen wie Spar, Rewe oder Lidl. Deshalb setzt sich die Gewerkschaft dafür ein, dass diese Beschäftigten mehr Wertschätzung erhalten und ihre Löhne steigen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.12.2025 um 14:48 Uhr aktualisiert